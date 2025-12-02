Krzysztof Skiba komentuje sytuację Kazika: „Artyści nie są automatami”

fot. Karol Makurat / Tarakum Photography

Niedzielny koncert Kultu i Kazika Staszewskiego w Zielonej Górze wzbudził spore emocje wśród fanów. Choć wiele osób spodziewało się świetnego show, rzeczywistość okazała się inna. Po występie w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy od rozczarowanych widzów, a niektórzy domagali się nawet zwrotu pieniędzy za bilety.

Kazik szybko odniósł się do sytuacji, publikując oświadczenie, w którym przeprosił fanów i kolegów z zespołu. W swoich słowach podkreślił, że „stał się własną karykaturą” i zapowiedział ograniczenie liczby koncertów w 2027 roku.

„Stałem się własną karykaturą, czego zawsze chciałem uniknąć. Jest tego wszystkiego po prostu za dużo. Dlatego podjąłem decyzję, że w roku 2027 Kult zagra bardzo ograniczoną, minimalną ilość koncertów.”

Komentarz Krzysztofa Skiby – wsparcie dla Kazika

Do sytuacji odniósł się również Krzysztof Skiba, który sam regularnie występuje na scenie, wyraził zrozumienie dla Kazika:

„Artyści nie są automatami. Artysta też ma prawo być zmęczony.”

Skiba zauważa, że w środowisku muzycznym praktycznie nie istnieje pojęcie L4, a muzyk często musi pojawiać się na scenie mimo choroby czy złego samopoczucia.

„Pracując w show-biznesie praktycznie nie ma szansy na wzięcie L4, no, chyba że jesteś w szpitalu. Ja wielokrotnie grałem koncerty, mając gorączkę, czasem nawet poważną anginę, bo tysiące ludzi kupiło bilety.”

Zwrot pieniędzy za bilety – fair play

Skiba chwali również postawę Kazika w kwestii ewentualnego zwrotu pieniędzy fanom:

„Oczywiście należy szanować publiczność i dawać z siebie wszystko, bo ludzie kupują bilety, żeby zobaczyć artystę w pełnej formie, ale jeśli Kazik sam zaproponował zwrot pieniędzy dla niezadowolonych fanów, to moim zdaniem jest to fair.”

Według niego, decyzja o przeprosinach i możliwości zwrotu biletów jest krokiem w stronę zachowania dobrej relacji z publicznością.