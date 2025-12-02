CGM

Krzysztof Skiba komentuje sytuację Kazika: „Artyści nie są automatami”

Kontrowersje po koncercie Kultu w Zielonej Górze

2025.12.02

opublikował:

Krzysztof Skiba komentuje sytuację Kazika: „Artyści nie są automatami”

fot. Karol Makurat / Tarakum Photography

Niedzielny koncert Kultu i Kazika Staszewskiego w Zielonej Górze wzbudził spore emocje wśród fanów. Choć wiele osób spodziewało się świetnego show, rzeczywistość okazała się inna. Po występie w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy od rozczarowanych widzów, a niektórzy domagali się nawet zwrotu pieniędzy za bilety.

Kazik szybko odniósł się do sytuacji, publikując oświadczenie, w którym przeprosił fanów i kolegów z zespołu. W swoich słowach podkreślił, że „stał się własną karykaturą” i zapowiedział ograniczenie liczby koncertów w 2027 roku.

„Stałem się własną karykaturą, czego zawsze chciałem uniknąć. Jest tego wszystkiego po prostu za dużo. Dlatego podjąłem decyzję, że w roku 2027 Kult zagra bardzo ograniczoną, minimalną ilość koncertów.”

Komentarz Krzysztofa Skiby – wsparcie dla Kazika

Do sytuacji odniósł się również Krzysztof Skiba, który sam regularnie występuje na scenie, wyraził zrozumienie dla Kazika:

„Artyści nie są automatami. Artysta też ma prawo być zmęczony.”

Skiba zauważa, że w środowisku muzycznym praktycznie nie istnieje pojęcie L4, a muzyk często musi pojawiać się na scenie mimo choroby czy złego samopoczucia.

„Pracując w show-biznesie praktycznie nie ma szansy na wzięcie L4, no, chyba że jesteś w szpitalu. Ja wielokrotnie grałem koncerty, mając gorączkę, czasem nawet poważną anginę, bo tysiące ludzi kupiło bilety.”

Zwrot pieniędzy za bilety – fair play

Skiba chwali również postawę Kazika w kwestii ewentualnego zwrotu pieniędzy fanom:

„Oczywiście należy szanować publiczność i dawać z siebie wszystko, bo ludzie kupują bilety, żeby zobaczyć artystę w pełnej formie, ale jeśli Kazik sam zaproponował zwrot pieniędzy dla niezadowolonych fanów, to moim zdaniem jest to fair.”

Według niego, decyzja o przeprosinach i możliwości zwrotu biletów jest krokiem w stronę zachowania dobrej relacji z publicznością.

Tagi


Popularne newsy

Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: „Bełkot, fałsz, zero szacunku!” (Video)
NEWS

Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: „Bełkot, fałsz, zero szacunku!” (Video)

„Stałem się własną karykaturą” – Kazik wydał oświadczenie w sprawie koncertu w Zielonej Górze. Muzyk przepraszam i zapowiada, że musi zwolnić.
NEWS

„Stałem się własną karykaturą” – Kazik wydał oświadczenie w sprawie koncertu w Zielonej Górze. Muzyk przepraszam i zapowiada, że musi zwolnić.

POORSTACY nie żyje. Raper miał zaledwie 26 lat
NEWS

POORSTACY nie żyje. Raper miał zaledwie 26 lat

Dziarma pochwaliła się sesją ślubną. „W sukience teściowej. Najszczęśliwszy dzień mojego życia”
NEWS

Dziarma pochwaliła się sesją ślubną. „W sukience teściowej. Najszczęśliwszy dzień mojego życia”

Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”
NEWS

Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”

Rosalia śpiewa w 13 językach na nowej płycie, ale polskie „przepraszam” wciąż sprawia jej trudność
NEWS

Rosalia śpiewa w 13 językach na nowej płycie, ale polskie „przepraszam” wciąż sprawia jej trudność

Oliwka Brazil o beefie Fagaty i Young Leosi: „Zapisałam sobie w notatkach 48 stron. Odpaliłam się jakby to był mój beef, a nikt mnie nie zaczepiał”
NEWS

Oliwka Brazil o beefie Fagaty i Young Leosi: „Zapisałam sobie w notatkach 48 stron. Odpaliłam się jakby to był mój beef, a nikt mnie nie zaczepiał”

Polecane

CGM
Marilyn Manson wraca do Polski

Marilyn Manson wraca do Polski

Po udanym koncercie Warszawie rockman zagra w Łodzi

34 minuty temu

CGM
Bedoes ze światowym sukcesem. Jego numer wyżej od kawłka Eda Sheerana. Pobił także rekord Maty

Bedoes ze światowym sukcesem. Jego numer wyżej od kawłka Eda Sheerana. ...

„Kamień z serca” wchodzi na światowe listy

2 godziny temu

CGM
The Game’a nieco poniosło. Na imprezie urodzinowej wezwał do uwolnienia Diddy’ego i R. Kelly’ego (Video)

The Game’a nieco poniosło. Na imprezie urodzinowej wezwał do uwo ...

Kontrowersyjny przekaz rapera

3 godziny temu

CGM
195 błędów w scenariuszu „Północ / Południe” Quebonafide

195 błędów w scenariuszu „Północ / Południe” Quebonafide

Drobiazgowość kontra odbiór publiczny

4 godziny temu

CGM
Sokół o pierwszych opiniach na temat swojej powieści: „Ludzie mówią, że czyta się to fajnie”

Sokół o pierwszych opiniach na temat swojej powieści: „Ludzie mówią, ż ...

Raper zdradził, że pierwszą książkę chciał wydać na swoją 50-tkę

4 godziny temu

CGM
Oliwka Brazil o beefie Fagaty i Young Leosi: „Zapisałam sobie w notatkach 48 stron. Odpaliłam się jakby to był mój beef, a nikt mnie nie zaczepiał”

Oliwka Brazil o beefie Fagaty i Young Leosi: „Zapisałam sobie w ...

Oliwka wskazuje, kto jej zdaniem wygrał starcie

5 godzin temu