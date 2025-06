Krist Van D rozświetla lato nowym pozytywnym utworem

fot. Krist Van D

Fani elektronicznych brzmień mogą mieć powody do radości! Krist Van D, znany ze swojego unikalnego stylu łączącego muzykę klubową i radiowe hity, prezentuje nowy singiel, który już od pierwszych dźwięków przenosi słuchaczy w klimat beztroskich, letnich przygód. Nowy singiel to muzyczna podróż pełna pozytywnej energii, idealnie wpisująca się w ciepłe dni i niezapomniane wieczory nad morzem lub przy basenie.

„Chciałem stworzyć coś, co od razu wprawi ludzi w dobry nastrój”

Jego najnowszy utwór „Last Light” łączy nowoczesne brzmienia elektroniczne z chwytliwymi melodiami, tworząc kompozycję, która pobudza do tańca i jednocześnie zapewnia relaksującą aurę.

Artysta, który niejednokrotnie udowodnił, że potrafi łączyć nowoczesną produkcję z melodyjnymi refrenami, po raz kolejny zaskakuje świeżym brzmieniem.

– Chciałem stworzyć coś, co od razu wprawi ludzi w dobry nastrój i sprawi, że będą chcieli tańczyć bez końca – mówi Krist Van D o swojej nowej piosence. – To hołd dla letnich przygód, nieskrępowanej zabawy i muzyki, która łączy ludzi. Dzięki temu singiel staje się idealnym soundtrackiem do letnich spotkań, imprez plenerowych i spontanicznych wyjazdów – dodaje.

„Last Light” to utwór, który ma moc łączenia ludzi – od pierwszych taktów wzbudza radość, a melodyjna linia utworu sprawia, że idealnie nadaje się zarówno na plażowy chillout, jak i pełną energii imprezę na otwartym powietrzu.

Czy „Last Light” stanie się hymnem tegorocznych wakacji? Jedno jest pewne – lato nabiera nowego blasku dzięki najnowszej propozycji artysty.