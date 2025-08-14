Szukaj
Kizo wprowadził do sklepów piwo

Napój jest dostępny w jednej z sieci handlowych.

2025.08.14

opublikował:

fot. Bartek Wiski

Co tam u Kizo? Muzycznie wszystko się zgadza – pod koniec lipca ukazał się singiel „SUV BOOMER” z Kazem Bałagane i Young Igim, raper pojawił się także na EP-ce „2039: Złote Piaski” Maty, która trafiła na platformy streamingowe dziś w nocy.

Piwo Kizer0 już dostępne

Jak widać, w kwestii działań artystycznych Kizownik nie próżnuje. Biznesowo artysta także nie narzeka na nudę. Podopieczny spacerange rozwija swoje portfolio produktów spożywczych. Na półkach sklepów sieci Biedronka pojawił się radler Kizer0. Bezalkoholowe piwo jest dostępne w dwóch wersjach smakowych – cytrynowej oraz mango z brzoskwinią. Produkt wyceniono na 4,49 zł.

Czy produkt przyjmie  się na rynku? Czas pokaże.

 

