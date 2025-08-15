Kizo: „Jaki jest sekret mojego sukcesu? Każdego dnia dawać z siebie zero procent”. Do sklepów trafiło piwo bezalkoholowe rapera

Szukaj
2025.08.15

fot. Bartek Wiski

Po sukcesie produktów takich jak batoniki, pizza i kebab Kizo, raper z Gdańska poszerza swoją ofertę o piwo bezalkoholowe Kizero. Nowy produkt będzie dostępny w sieci sklepów Biedronka w cenie 4,99 zł za puszkę.

Smaki Kizero

Radler 0% Kizero trafi do sprzedaży w dwóch wariantach smakowych:

cytrynowym

mango/brzoskwinia

Dzięki temu marka Kizo kontynuuje trend tworzenia produktów dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób unikających alkoholu.

Hasło promocyjne Kizo

Kizo w charakterystyczny dla siebie sposób promuje nowy napój hasłem:

„Jaki jest sekret mojego sukcesu? Każdego dnia dawać z siebie zero procent”.

To humorystyczne nawiązanie do zawartości 0% alkoholu w napoju, a jednocześnie element marketingu, który podkreśla dystans rapera do samego siebie.

 

Kizo i jego produkty w polskich sklepach

Kizo od kilku lat rozwija markę Kilo, regularnie wprowadzając na rynek nowe produkty spożywcze. Batoniki, mrożona pizza, kebab i teraz piwo bezalkoholowe Kizero to kolejne kroki w budowaniu rozpoznawalnego brandu wśród fanów rapera i nie tylko.

 

