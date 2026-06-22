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Kirk Hammett zaliczył groźny upadek podczas koncertu Metalliki. Wszystko wydarzyło się na oczach tysięcy fanów

Niebezpieczny moment podczas występu w Dublinie

2026.06.22

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MetallicaKirkHammettTaras

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kirk Hammett przeżył niebezpieczne chwile podczas koncertu Metallica w Dublinie. Do zdarzenia doszło w trakcie wykonywania kultowego utworu „Seek & Destroy” na stadionie Aviva Stadium.

Według nagrań, które szybko obiegły media społecznościowe, gitarzysta niespodziewanie stracił równowagę po tym, jak fragment sceny ugiął się pod jego nogami. Muzyk upadł tuż przy krawędzi sceny, wywołując niepokój wśród zgromadzonych fanów.

Fani ruszyli z pomocą

Na szczęście sytuacja nie zakończyła się poważnym urazem. Osoby znajdujące się najbliżej sceny pomogły Kirkowi Hammettowi szybko wrócić na nogi. Artysta niemal natychmiast kontynuował występ, pokazując profesjonalizm i opanowanie mimo nieprzyjemnego incydentu.

Po koncercie gitarzysta postanowił podejść do całej sytuacji z humorem. Na swoich mediach społecznościowych opublikował nagranie z upadku, żartobliwie podpisując je „Slip & Destroy”, nawiązując do tytułu wykonywanej piosenki.

Kontrowersje wokół koszulki z Taylor Swift

Wypadek miał miejsce zaledwie kilka dni po tym, jak Hammett znalazł się w centrum internetowej dyskusji za sprawą koszulki, którą założył podczas koncertu w Budapeszcie. Napis na ubraniu wywołał falę komentarzy wśród fanów Taylor Swift, a zdjęcia szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych.

Sam gitarzysta nie odniósł się publicznie do krytyki związanej z koszulką.

Metallica kontynuuje trasę M72

Mimo nieprzyjemnego incydentu Metallica nie zwalnia tempa. Zespół kontynuuje europejską część trasy „M72 World Tour”, odwiedzając kolejne stadiony i gromadząc dziesiątki tysięcy fanów na każdym występie.

Koncert w Dublinie był pierwszym z dwóch zaplanowanych występów grupy w Irlandii. W najbliższych tygodniach legenda metalu odwiedzi również Wielką Brytanię, gdzie zagra koncerty między innymi w Glasgow, Cardiff i Londynie.

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