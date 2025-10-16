Kim Kardashian ujawnia prawdę o rozwodzie z Kanye Westem: „Musiałam ratować siebie”

Kim Kardashian po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała o kulisach swojego małżeństwa z Kanye Westem. W nowym odcinku podcastu Call Her Daddy celebrytka zdradziła, co doprowadziło do ich rozwodu, a także ujawniła, że Kanye nie widział dzieci od kilku miesięcy.

Kim Kardashian: „Kanye przestał interesować się rodziną”

W rozmowie Kim wróciła wspomnieniami do czasów, gdy jej związek z raperem zaczynał się sypać. Wyznała, że choroba afektywna dwubiegunowa, zdiagnozowana u Westa w 2016 roku, miała ogromny wpływ na ich relację.

„Nie wiedziałam, co mnie będzie czekać po przebudzeniu. To było naprawdę niepokojące uczucie. Kiedy ma się dzieci, trudniej jest odejść niż zostać” – powiedziała Kardashian.

Jak dodała, zachowanie Kanye stawało się coraz bardziej nieprzewidywalne – od nagłych wybuchów złości po rozdawanie luksusowych samochodów znajomym bez jej wiedzy.

„Musiałam ratować siebie, żeby być lepszą matką”

Celebrytka przyznała, że decyzja o rozwodzie była jedną z najtrudniejszych w jej życiu, ale konieczną.

„Kiedy moje zdrowie psychiczne zaczęło się pogarszać i czułam, że nie mogę być taką matką, jakiej potrzebują moje dzieci, zrozumiałam, że muszę coś zmienić. Musiałam ratować siebie, aby być lepszą mamą” – wyznała Kim.

Kardashianka podkreśliła, że dziś skupia się na wychowaniu dzieci i tworzeniu dla nich stabilnego domu.

Kanye West nie widział dzieci od miesięcy

W dalszej części rozmowy Kim zdradziła, że Kanye nie widział ich dzieci od kilku miesięcy. Zapewniła jednak, że nie utrudnia mu kontaktów z North, Saintem, Chicago i Psalmem.

„Wychowuję dzieci na pełen etat. Mieszkają ze mną. Nigdy nie próbowałam trzymać ich z dala od ojca. Po prostu jego życie w ciągłej trasie utrudnia spotkania” – zaznaczyła.

Celebrytka dodała, że mimo trudnych doświadczeń, stara się utrzymywać poprawne relacje z byłym mężem.

Kim Kardashian skupia się na sobie i dzieciach

Po rozwodzie Kim rozwija swoje biznesy, w tym markę bielizny modelującej SKIMS, i coraz rzadziej komentuje życie prywatne. Jak przyznała w podcaście, jej priorytetem jest spokój, zdrowie psychiczne i macierzyństwo.