Szukaj
CGM

Kim Kardashian ujawnia prawdę o rozwodzie z Kanye Westem: „Musiałam ratować siebie”

Kim po raz pierwszy o kulisach swojego małżeństwa z Ye

2025.10.16

opublikował:

Kim Kardashian ujawnia prawdę o rozwodzie z Kanye Westem: „Musiałam ratować siebie”

Kim Kardashian po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała o kulisach swojego małżeństwa z Kanye Westem. W nowym odcinku podcastu Call Her Daddy celebrytka zdradziła, co doprowadziło do ich rozwodu, a także ujawniła, że Kanye nie widział dzieci od kilku miesięcy.

Kim Kardashian: „Kanye przestał interesować się rodziną”

W rozmowie Kim wróciła wspomnieniami do czasów, gdy jej związek z raperem zaczynał się sypać. Wyznała, że choroba afektywna dwubiegunowa, zdiagnozowana u Westa w 2016 roku, miała ogromny wpływ na ich relację.

„Nie wiedziałam, co mnie będzie czekać po przebudzeniu. To było naprawdę niepokojące uczucie. Kiedy ma się dzieci, trudniej jest odejść niż zostać” – powiedziała Kardashian.

Jak dodała, zachowanie Kanye stawało się coraz bardziej nieprzewidywalne – od nagłych wybuchów złości po rozdawanie luksusowych samochodów znajomym bez jej wiedzy.

„Musiałam ratować siebie, żeby być lepszą matką”

Celebrytka przyznała, że decyzja o rozwodzie była jedną z najtrudniejszych w jej życiu, ale konieczną.

„Kiedy moje zdrowie psychiczne zaczęło się pogarszać i czułam, że nie mogę być taką matką, jakiej potrzebują moje dzieci, zrozumiałam, że muszę coś zmienić. Musiałam ratować siebie, aby być lepszą mamą” – wyznała Kim.

Kardashianka podkreśliła, że dziś skupia się na wychowaniu dzieci i tworzeniu dla nich stabilnego domu.

Kanye West nie widział dzieci od miesięcy

W dalszej części rozmowy Kim zdradziła, że Kanye nie widział ich dzieci od kilku miesięcy. Zapewniła jednak, że nie utrudnia mu kontaktów z North, Saintem, Chicago i Psalmem.

„Wychowuję dzieci na pełen etat. Mieszkają ze mną. Nigdy nie próbowałam trzymać ich z dala od ojca. Po prostu jego życie w ciągłej trasie utrudnia spotkania” – zaznaczyła.

Celebrytka dodała, że mimo trudnych doświadczeń, stara się utrzymywać poprawne relacje z byłym mężem.

Kim Kardashian skupia się na sobie i dzieciach

Po rozwodzie Kim rozwija swoje biznesy, w tym markę bielizny modelującej SKIMS, i coraz rzadziej komentuje życie prywatne. Jak przyznała w podcaście, jej priorytetem jest spokój, zdrowie psychiczne i macierzyństwo.

 

Tagi


Popularne newsy

„Jak teraz ruch** do jego płyt” – Mes w dość dziwny sposób reaguje na śmierć D’Angelo
NEWS

„Jak teraz ruch** do jego płyt” – Mes w dość dziwny sposób reaguje na śmierć D’Angelo

D’Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat
NEWS

D’Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Rosalia pozuje ze schabowym i pomidorową na warszawskiej Pradze
NEWS

Rosalia pozuje ze schabowym i pomidorową na warszawskiej Pradze

Włodi i Ero JWP łączą siły. Nadchodzi wspólny album „Reszty nie trzeba”
NEWS

Włodi i Ero JWP łączą siły. Nadchodzi wspólny album „Reszty nie trzeba”

Były mąż Britney: „Stała w drzwiach sypialni naszych synów z nożem w ręku, gdy oni spali”
NEWS

Były mąż Britney: „Stała w drzwiach sypialni naszych synów z nożem w ręku, gdy oni spali”

Żona Liroya odwołuje jego koncerty. Wszystko ze względu na zły stan zdrowia rapera
NEWS

Żona Liroya odwołuje jego koncerty. Wszystko ze względu na zły stan zdrowia rapera

Eminem zostanie dziadkiem. Po raz drugi
NEWS

Eminem zostanie dziadkiem. Po raz drugi

Polecane

CGM
Otsochodzi, Lohleq i Atutowy w „Ekipa Na Życie” 2025 – nowy singiel i teledysk „NAWETT JAK”

Otsochodzi, Lohleq i Atutowy w „Ekipa Na Życie” 2025 &#821 ...

Tarchomin stał się centrum muzyki - przedpremiera singla

1 minuta temu

CGM
Nicki Minaj odwołała wydanie swojego nowego albumu. O wszystko obwinia Jaya-Z

Nicki Minaj odwołała wydanie swojego nowego albumu. O wszystko obwinia ...

Problemy z wydaniem albumu i spór o Tidal

4 godziny temu

CGM
Britney Spears odpowiada na zarzuty byłego męża Kevina Federline’a

Britney Spears odpowiada na zarzuty byłego męża Kevina Federline’a

Federline wyraża troskę o dzieci

4 godziny temu

CGM
King Kylie czyli muzyczny debiut Kylie Jenner

King Kylie czyli muzyczny debiut Kylie Jenner

Kylie stworzyła profile muzyczne na portalach streamingowych

5 godzin temu

CGM
Pezet łączy siły z Matą i Kazem Bałagane. „Ten jak zebrał Awengersów” – komentuje Stasiak

Pezet łączy siły z Matą i Kazem Bałagane. „Ten jak zebrał Awenge ...

"Muzyka popularna" coraz bliżej

5 godzin temu

CGM
Britney Spears zdradziła swojego męża z kobietą? Kevin Federline publikuje kontrowersyjne wspomnienia

Britney Spears zdradziła swojego męża z kobietą? Kevin Federline publi ...

Fragment książki „You Thought You Knew” trafił do mediów

5 godzin temu