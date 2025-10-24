Szukaj
CGM

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Celebrytka pozwoliła się sfilmować podczas rezonansu magnetycznego

2025.10.24

opublikował:

Kim Kardashian ma tętniaka mózgu. Winny ma być Kanye West

Diagnoza Kim Kardashian – niewielki tętniak mózgu

W najnowszym odcinku reality show „The Kardashians” Kim Kardashian ujawniła, że zdiagnozowano u niej niewielkiego tętniaka mózgu. Celebrytka pozwoliła się sfilmować podczas rezonansu magnetycznego i podzieliła się swoimi obawami z siostrą Kourtney Kardashian. Kim wyraziła swoje zaniepokojenie, pytając: „Dlaczego, do cholery, to się dzieje?!”

Stres i rozwód z Kanye Westem jako potencjalna przyczyna

Lekarze, którzy przeprowadzili badanie, wskazali, że tętniak może być wynikiem długotrwałego stresu. Kim sama przyznała, że rozwód z Kanye Westem oraz jego kontrowersyjne zachowania miały znaczący wpływ na jej stan emocjonalny i zdrowie psychiczne.

Eksperci podkreślają, że stres, problemy emocjonalne i duże obciążenia psychiczne mogą zwiększać ryzyko powstawania tętniaków mózgu, dlatego dbanie o równowagę psychiczną jest kluczowe dla zdrowia fizycznego.

Co to jest tętniak mózgu?

Tętniak mózgu to uwypuklenie lub wybrzuszenie w ścianie naczynia krwionośnego w mózgu. Jeśli tętniak pęknie, może dojść do poważnego krwotoku wewnętrznego, który stanowi zagrożenie dla życia.

W przypadku małych, niepękniętych tętniaków leczenie polega zazwyczaj na regularnym monitorowaniu stanu zdrowia, odpowiedniej diecie i unikaniu stresu oraz sytuacji podnoszących ciśnienie krwi.

Reakcje fanów i mediów

Informacja o stanie zdrowia Kim Kardashian szybko wywołała dyskusje w mediach społecznościowych i portalach internetowych. Fani wyrażali wsparcie, a media komentowały wpływ jej życia osobistego na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Niektórzy komentatorzy podkreślali, że publiczne ujawnienie problemów zdrowotnych przez gwiazdy może zwiększyć świadomość społeczną na temat wpływu stresu na zdrowie i zachęcić innych do regularnych badań profilaktycznych.

Tagi


Popularne newsy

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze
NEWS

Polski producent, współpracujący z członkami Wu Tang Clanu brutalnie pobity w barze

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”
NEWS

Popek szokuje u Wojewódzkiego: „Wydałem 17 milionów na kokainę”

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu
NEWS

Tede „robi” z Marcina Millera Nate Dogga i dissuje Mesa w dniu premiery jego albumu

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim
NEWS

Peja spotkał się z Prezydentem Karolem Naworckim

Kanye West jest wściekły na Kim Kardashian – poszło o ich córkę. „Wykorzystam to w sądzie”
NEWS

Kanye West jest wściekły na Kim Kardashian – poszło o ich córkę. „Wykorzystam to w sądzie”

Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: „Ja pie*dolę, człowieku, co ty robisz?!”
NEWS

Wściekła Doda zrugała gości eventu, którzy zakłócali jej wywiad: „Ja pie*dolę, człowieku, co ty robisz?!”

Jeden z więźniów prawie podciął gardło Diddy’emu. Przyjaciel rapera ujawnia szczegóły 
NEWS

Jeden z więźniów prawie podciął gardło Diddy’emu. Przyjaciel rapera ujawnia szczegóły 

Polecane

CGM
Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska spadła faja krytyki

Grimes zrobiła sobie tatuaż na twarzy. Na byłą partnerkę Elona Muska s ...

"Zrobiłaś sobie tatuaż grzybicy na twarzy?”

10 minut temu

CGM
Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

Tede wręcza Mesowi mandacik, za „przekroczenie drętwości”

„Mam nadzieję, że nie ma nic bardziej poniżającego dla tej pały niż to.”

23 minuty temu

CGM
Paula Roma porusza wrażliwością w nowym singlu „Już nigdy nie spojrzę na morze”

Paula Roma porusza wrażliwością w nowym singlu „Już nigdy nie spojrzę ...

Drugi singiel Pauli Romy - intymna ballada o tęsknocie

30 minut temu

CGM
„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst dissu Tedego i Marcina Millera na Mesa

„Skoro masz uszy, może czas ich użyć?”- mamy cały tekst di ...

O czym nawijają Tede i Marcin Miller?

51 minut temu

CGM
Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą

Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewa ...

Robert RS77 stracił majątek wart ponad 11 milionów złotych

1 godzinę temu

CGM
Zgrzyt w relacjach Bambi i Young Leosi? Chłopak Leosi dolał oliwy do ognia

Zgrzyt w relacjach Bambi i Young Leosi? Chłopak Leosi dolał oliwy do o ...

Czy Bambi i Young Leosia naprawdę się pokłóciły?

1 godzinę temu