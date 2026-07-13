Keith Richards o współpracy z Mickiem Jaggerem: „To trochę jak małżeństwo”

Keith Richards zdradził sekret niezwykłej trwałości zespołu The Rolling Stones. Legendarny gitarzysta w rozmowie z Zane’em Lowe’em w Apple Music przyznał, że jego wieloletnia współpraca z Mickiem Jaggerem przypomina pewnego rodzaju małżeństwo. Muzycy tworzą jeden z najdłużej działających duetów w historii rocka.

Keith Richards porównuje relację z Mickiem Jaggerem do małżeństwa

The Rolling Stones od ponad sześciu dekad pozostają jedną z najważniejszych grup w historii muzyki. Keith Richards uważa, że kluczem do ich sukcesu jest wyjątkowa więź twórcza, której nie da się łatwo wyjaśnić.

– To jest pewnego rodzaju małżeństwo. Kto jest żoną, a kto mężem, to już inna kwestia. Ale być może właśnie to sprawia, że wszystko działa – powiedział Richards.

Gitarzysta podkreślił, że jego muzyczne porozumienie z Mickiem Jaggerem jest czymś wyjątkowym.

– Kiedy spotykasz osobę, która ma taki sam gust muzyczny i podobne wyczucie, przyjemność jest większa. Nie można tego dokładnie opisać. To pozostaje tajemnicą i może właśnie ta tajemnica pozwala temu trwać – dodał.

The Rolling Stones i współpraca z Paulem McCartneyem

Muzycy The Rolling Stones opowiedzieli również o współpracy z Paulem McCartneyem, który pojawia się na ich najnowszym materiale. Keith Richards przyznał, że były członek The Beatles wciąż czerpie ogromną radość z grania w zespole.

– Zdałem sobie sprawę, że Paul naprawdę tęskni za byciem częścią zespołu. Jego radość z samego grania z innymi muzykami jest czymś wyjątkowym – powiedział Richards.

Mick Jagger zwrócił uwagę na wszechstronność McCartneya jako muzyka. Według wokalisty The Rolling Stones Paul potrafi całkowicie zmienić styl gry i pokazać różne oblicza swojego talentu.

The Rolling Stones eksperymentują z AI

Podczas rozmowy członkowie zespołu poruszyli również temat wykorzystania sztucznej inteligencji w teledysku do utworu „In The Stars”.

Keith Richards żartował, że początkowo był zadowolony ze swojego wyglądu w nowym klipie, dopóki nie odkrył, że część efektów została przygotowana przy pomocy AI.

– Pomyślałem, że całkiem dobrze wyglądam. A potem przypomniałem sobie, że to przecież AI – zażartował.

Muzyk przyznał, że nowe technologie są dla zespołu kolejną muzyczną przygodą i ciekawym kierunkiem rozwoju.

The Rolling Stones nie myślą o końcu kariery

Mimo imponującego stażu muzycy nadal pozostają aktywni i nie wykluczają kolejnych projektów oraz tras koncertowych.

Mick Jagger przyznał, że przy każdym nowym albumie pojawia się myśl, iż może być to ostatnia płyta zespołu. Jednak Ronnie Wood podkreślił, że grupa wciąż ma energię i chęć tworzenia.

Keith Richards podsumował przyszłość The Rolling Stones prostymi słowami:

– Kiedy tylko zabrzmi gwizdek, jestem gotowy.

Zespół pozostaje jednym z najważniejszych symboli rocka, a relacja między Keithem Richardsem i Mickiem Jaggerem nadal fascynuje kolejne pokolenia fanów muzyki.