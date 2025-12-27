CGM

Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Sprawa morderstwa Tupaca Shakura wciąż budzi emocje

2025.12.27

Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Duane „Keefe D” Davis oskarżony o udział w morderstwie legendarnego rapera Tupaca Shakura. Jego proces został niedawno opóźniony z powodu kwestii związanych z dowodami zgromadzonymi przeciwko niemu.

Obrona kwestionuje legalność nalotu

Zgodnie z doniesieniami CBS8, zespół prawny Keefe D złożył w poniedziałek, 22 grudnia, wniosek o wyłączenie części dowodów z nadchodzącego procesu. Dotyczy to materiałów przejętych podczas nocnego nalotu na jego dom w Henderson w Nevadzie w lipcu 2023 roku.

Prawnik Keefe D, Robert Draskovich, argumentuje, że nalot był nielegalny i naruszył prawa obywatelskie jego klienta. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że sąd opierał się na niewiarygodnym obrazie Davisa jako niebezpiecznego dilera narkotykowego, podczas gdy jego wcześniejsze wyroki narkotykowe miały miejsce 25 lat temu. W rzeczywistości 60-letni mężczyzna, po przejściu leczenia nowotworu, mieszkał spokojnie w tym samym domu przez niemal dekadę.

Draskovich podkreślił także, że sąd pominął wymogi prawa stanu Nevada dotyczące pilności lub bezpieczeństwa, które są konieczne do uzasadnienia nocnych przeszukań, akceptując zamiast tego ogólne teorie bezpieczeństwa, które mogłyby dotyczyć każdego domu.

Stanowisko prokuratury

Prokurator okręgowy Las Vegas, Steve Wolfson, komentując dowody przeciwko Keefe D, zaznaczył:

„To ważna sprawa. Chcieliśmy upewnić się, że mamy prawnie dopuszczalne dowody. Każdy oskarżony ma prawo wierzyć, że system postawi zarzuty jedynie wtedy, gdy dowody są wystarczające.”

Obecny status Keefe D

Keefe D obecnie odbywa karę więzienia za bójkę z innym więźniem, oczekując na proces o morderstwo Tupaca, który ma odbyć się w sierpniu 2026 roku.Proces Davis’a będzie jednym z kluczowych momentów w rozwiązaniu jednej z największych zagadek w historii hip-hopu.

