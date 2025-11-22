Kazior prezentuje nowy singiel „Apartament w centrum”

W serwisach streamingowych zadebiutował nowy singiel Kaziora zatytułowany „Apartament w centrum”. Raper, znany z GM2L, po raz kolejny udowadnia, że doskonale odnajduje się w klimatach trap i hip-hopu. Za produkcję utworu odpowiada Franky091, gwarantując nowoczesne, autentyczne brzmienie.

Mocne wersy i charakterystyczny styl

Kazior teasował nowy numer w swoich mediach społecznościowych, budując oczekiwanie wśród fanów. „Apartament w centrum” to typowy dla niego miks mocnych wersów, charakterystycznego luzu, bragga i autentycznych trapowych produkcji.

Zapowiedź nowego albumu

Singiel jest kolejnym przedsmakiem nowego albumu Kaziora, który zapowiada kontynuację jego sukcesów w polskim rapie. Utwór doskonale oddaje styl i energię rapera, łącząc uliczny klimat z melodyjnymi, nowoczesnymi beatami.