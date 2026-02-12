CGM

Kazik zniknął z mediów pod koniec roku. Teraz zdjęcie z liderem Kultu pokazał Muniek Staszczyk: „Punks Not Dead!”

Muniek Staszczyk od początku wspierał Kazika

2026.02.12

opublikował:

Kazik zniknął z mediów pod koniec roku. Teraz zdjęcie z liderem Kultu pokazał Muniek Staszczyk: „Punks Not Dead!”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Pod koniec 2025 roku media obiegła niepokojąca informacja o stanie zdrowia Kazika Staszewskiego. Lider Kultu trafił do szpitala na Teneryfie, a zespół był zmuszony zagrać długo wyczekiwane koncerty bez swojego frontmana. Teraz, po tygodniach ciszy, w sieci pojawiło się nowe zdjęcie Kazika z Muńkiem Staszczykiem. Fani odetchnęli z ulgą.

Kazik trafił do szpitala. Odwołane koncerty Kultu

Na początku grudnia Kult miał zagrać dwa wyjątkowe koncerty na Teneryfie. Niestety, zamiast na scenie, Kazik znalazł się w szpitalu. Początkowo podejrzewano poważną infekcję, a sam artysta informował w mediach społecznościowych, że sytuacja jest poważna. Pojawiły się nawet obawy o sepsę.

Zespół zdecydował się zagrać jeden z koncertów w wersji instrumentalnej, bez lidera. Wkrótce potem ogłoszono, że wszystkie występy Kultu zostają odwołane aż do kwietnia 2026 roku. Muzycy podkreślali, że najważniejsze jest zdrowie Kazika i jego spokojna rekonwalescencja.

Stan zdrowia Kazika. Dobre wieści ze szpitala

Po kilku dniach od hospitalizacji pojawiły się pierwsze pozytywne informacje. Kazik został przeniesiony z OIOM-u na zwykłą salę, a jego stan zaczął się poprawiać. Ostatecznie operacja nie była konieczna, choć artysta wymagał dłuższego leczenia i odpoczynku.

Przez kolejne tygodnie wokalista pozostawał nieobecny w mediach społecznościowych. Fani, choć uspokajani komunikatami zespołu, zaczęli martwić się przedłużającą ciszą.

Nowe zdjęcie Kazika z Muńkiem. „Punks Not Dead!”

Przełom nastąpił, gdy w mediach społecznościowych pojawiła się wspólna fotografia Kazika i Muńka Staszczyka. Lider T.Love odwiedził przyjaciela i opublikował zdjęcie z podpisem:

„Punks Not Dead! Z wizytą u Przyjaciela”.

Dla fanów był to jasny sygnał, że stan zdrowia Kazika się poprawia. W komentarzach natychmiast pojawiły się życzenia zdrowia i słowa wsparcia. Internauci podkreślali, że dobrze znów widzieć artystę i z niecierpliwością czekają na jego powrót na scenę.

Muniek Staszczyk od początku wspierał Kazika

Muzyczna przyjaźń między liderami Kultu i T.Love trwa od lat. Gdy tylko pojawiła się informacja o hospitalizacji Kazika, Muniek opublikował nagranie z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Zapewniał, że wszyscy czekają na powrót artysty do koncertowania i grania muzyki. Dzisiejsze wspólne zdjęcie pokazuje, że wsparcie nie było jedynie gestem w sieci, ale prawdziwą, osobistą relacją.

Tagi


Popularne newsy

Żabson jak Kanye West i A$AP Rocky. Interziomal pierwszym polskim raperem na okładce GQ
NEWS

Żabson jak Kanye West i A$AP Rocky. Interziomal pierwszym polskim raperem na okładce GQ

ANYMA w Stoczni Gdańskiej. Sensacyjny występ po raz pierwszy w Polsce
NEWS

ANYMA w Stoczni Gdańskiej. Sensacyjny występ po raz pierwszy w Polsce

Britney Spears sprzedała prawa do całego katalogu muzycznego. Jest on wart tyle ile katalog Justina Biebera
NEWS

Britney Spears sprzedała prawa do całego katalogu muzycznego. Jest on wart tyle ile katalog Justina Biebera

Kurt Cobain został zamordowany? Eksperci wskazują na nowe dowody
NEWS

Kurt Cobain został zamordowany? Eksperci wskazują na nowe dowody

Doda z nowym, bardzo osobistym singlem: „Kilka dróg na szczyt, by tylko poczuć coś, lecz nie mam z kim”
NEWS

Doda z nowym, bardzo osobistym singlem: „Kilka dróg na szczyt, by tylko poczuć coś, lecz nie mam z kim”

Los Angeles zainspirowało Bedoesa. Raper chce otworzyć barbershop i studio tatuażu, które będzie ważne dla rozwoju tej sztuki w Polsce
NEWS

Los Angeles zainspirowało Bedoesa. Raper chce otworzyć barbershop i studio tatuażu, które będzie ważne dla rozwoju tej sztuki w Polsce

Marc Anthony śpiewał na weselu Brooklyna Beckhama. Muzyk komentuje rodzinną dramę: „To nie jest prawda w pełni”
NEWS

Marc Anthony śpiewał na weselu Brooklyna Beckhama. Muzyk komentuje rodzinną dramę: „To nie jest prawda w pełni”

Polecane

CGM
Harry Styles organizuje przedpremierowe odsłuchy nowego albumu w 40 miastach

Harry Styles organizuje przedpremierowe odsłuchy nowego albumu w 40 mi ...

Start odsłuchów już 18 lutego

26 minut temu

CGM
Występ Bad Bunny’ego czwartym najchętniej oglądanym halftime show w historii

Występ Bad Bunny’ego czwartym najchętniej oglądanym halftime show w hi ...

Lepsi od Bud Bynny'ego tylko Jackson, Usher i Lamar

58 minut temu

CGM
Fagata chwali się, że „zajebi*cie robi pał* i nikt jej do tego nie zmusza”, w nowym numerze z Frostim

Fagata chwali się, że „zajebi*cie robi pał* i nikt jej do tego n ...

Jeśli macie ochotę, na przesadnie wulgarny numer w Tłusty czwartek, to zapraszamy

5 godzin temu

CGM
Los Angeles zainspirowało Bedoesa. Raper chce otworzyć barbershop i studio tatuażu, które będzie ważne dla rozwoju tej sztuki w Polsce

Los Angeles zainspirowało Bedoesa. Raper chce otworzyć barbershop i st ...

"Wymarzyłem sobie miejsce do którego można podjechać na przykład motocyklem"

12 godzin temu

CGM
Doda z nowym, bardzo osobistym singlem: „Kilka dróg na szczyt, by tylko poczuć coś, lecz nie mam z kim”

Doda z nowym, bardzo osobistym singlem: „Kilka dróg na szczyt, b ...

W teledysku wystąpił zwycięzca Top Model

12 godzin temu

CGM
ANYMA w Stoczni Gdańskiej. Sensacyjny występ po raz pierwszy w Polsce

ANYMA w Stoczni Gdańskiej. Sensacyjny występ po raz pierwszy w Polsce

Trasa zadebiutuje podczas występu ANYMA na festiwalu Coachella 2026

22 godziny temu