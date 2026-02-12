Kazik zniknął z mediów pod koniec roku. Teraz zdjęcie z liderem Kultu pokazał Muniek Staszczyk: „Punks Not Dead!”

Kazik trafił do szpitala. Odwołane koncerty Kultu

Na początku grudnia Kult miał zagrać dwa wyjątkowe koncerty na Teneryfie. Niestety, zamiast na scenie, Kazik znalazł się w szpitalu. Początkowo podejrzewano poważną infekcję, a sam artysta informował w mediach społecznościowych, że sytuacja jest poważna. Pojawiły się nawet obawy o sepsę.

Zespół zdecydował się zagrać jeden z koncertów w wersji instrumentalnej, bez lidera. Wkrótce potem ogłoszono, że wszystkie występy Kultu zostają odwołane aż do kwietnia 2026 roku. Muzycy podkreślali, że najważniejsze jest zdrowie Kazika i jego spokojna rekonwalescencja.

Stan zdrowia Kazika. Dobre wieści ze szpitala

Po kilku dniach od hospitalizacji pojawiły się pierwsze pozytywne informacje. Kazik został przeniesiony z OIOM-u na zwykłą salę, a jego stan zaczął się poprawiać. Ostatecznie operacja nie była konieczna, choć artysta wymagał dłuższego leczenia i odpoczynku.

Przez kolejne tygodnie wokalista pozostawał nieobecny w mediach społecznościowych. Fani, choć uspokajani komunikatami zespołu, zaczęli martwić się przedłużającą ciszą.

Nowe zdjęcie Kazika z Muńkiem. „Punks Not Dead!”

Przełom nastąpił, gdy w mediach społecznościowych pojawiła się wspólna fotografia Kazika i Muńka Staszczyka. Lider T.Love odwiedził przyjaciela i opublikował zdjęcie z podpisem: „Punks Not Dead! Z wizytą u Przyjaciela”.

Dla fanów był to jasny sygnał, że stan zdrowia Kazika się poprawia. W komentarzach natychmiast pojawiły się życzenia zdrowia i słowa wsparcia. Internauci podkreślali, że dobrze znów widzieć artystę i z niecierpliwością czekają na jego powrót na scenę.

Muniek Staszczyk od początku wspierał Kazika

Muzyczna przyjaźń między liderami Kultu i T.Love trwa od lat. Gdy tylko pojawiła się informacja o hospitalizacji Kazika, Muniek opublikował nagranie z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Zapewniał, że wszyscy czekają na powrót artysty do koncertowania i grania muzyki. Dzisiejsze wspólne zdjęcie pokazuje, że wsparcie nie było jedynie gestem w sieci, ale prawdziwą, osobistą relacją.