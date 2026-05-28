Lil Wayne jest zaręczony? Raper miał oświadczyć się swojej partnerce w tajemnicy

2026.05.28

Według najnowszych doniesień Lil Wayne nie jest już singlem. Amerykańskie media informują, że legenda rapu miała potajemnie zaręczyć się ze swoją partnerką. Informacja szybko wywołała ogromne poruszenie wśród fanów artysty.

Lil Wayne miał zaręczyć się na początku 2026 roku

Zagraniczne media podają, że Lil Wayne oświadczył się swojej partnerce kilka miesięcy temu. Kobieta ma pochodzić z Indiany i być po dwudziestce.

Na razie sam raper nie potwierdził oficjalnie informacji o zaręczynach. Mimo to temat błyskawicznie obiegł internet i stał się jednym z najgłośniejszych newsów ze świata hip-hopu.

W ostatnich latach Lil Wayne znacznie ograniczył dzielenie się szczegółami swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych i wywiadach. To właśnie dlatego informacje o zaręczynach miały przez długi czas pozostawać tajemnicą.

Fani zauważają, że raper coraz rzadziej pokazuje się publicznie ze swoimi partnerkami i skupia się głównie na muzyce oraz działalności biznesowej.

Burzliwe związki Lil Wayne’a

Życie uczuciowe Lil Wayne’a od lat budziło zainteresowanie mediów. W przeszłości artysta był zaręczony m.in. z modelką La’Tecią Thomas. Para rozstała się w 2020 roku.

Wcześniej raper planował również ślub z wokalistką Niveą, z którą ma syna. Lil Wayne był także związany z Lauren London oraz raperką Triną.

Mimo upływu lat Lil Wayne wciąż pozostaje jedną z najważniejszych postaci amerykańskiego hip-hopu. Artysta ma na koncie liczne multiplatynowe albumy oraz współprace z największymi gwiazdami muzyki.

Informacje o jego życiu prywatnym regularnie przyciągają uwagę mediów i fanów na całym świecie.

