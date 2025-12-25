CGM

Kayah ubolewa nad swoimi słowami o Viki Gabor: „O mały włos to nas nie poróżniło”

Próba wyjaśnienia i pojednania

2025.12.25

opublikował:

Kayah ubolewa nad swoimi słowami o Viki Gabor: „O mały włos to nas nie poróżniło”

fot. mat. pras.

Kontrowersyjne komentarze Kayah pod adresem młodszej koleżanki, Viki Gabor, odbiły się szerokim echem w mediach. Artystka postanowiła wyjaśnić swoje słowa i przeprosić za ich niewłaściwy ton, który mógł zostać źle odebrany przez publiczność i samą wokalistkę.

Komentarze Kayah o niewykorzystanym potencjale Viki Gabor

Kayah w rozmowie z Radiem Eska przyznała, że zauważyła w Viki Gabor ogromny talent, ale jej słowa o „niewykorzystanym potencjale” i potrzebie pracy nad sobą zostały źle zinterpretowane:

„Powiedziałam, że inaczej poprowadziłabym jej karierę w danym momencie, bo z żalem stwierdziłam, że bardzo mi brakuje takich artystek na rynku. Coś tak głupiego, i o mały włos to nas nie poróżniło.”

Reakcja Viki Gabor i konsekwencje komentarzy

18-letnia Viki Gabor zdecydowała się odciąć od Kayah po gorzkich słowach starszej artystki. W wywiadach młoda wokalistka określiła komentarze Kayah jako „trochę smutne” i podkreśliła, że każdy artysta ma własną ścieżkę kariery, którą musi kształtować samodzielnie.

Próba wyjaśnienia i pojednania

Kayah podkreśliła, że jej intencją było zwrócenie uwagi na potencjał Viki Gabor, a nie krytyka:

„Chcąc zaznaczyć ogromny talent, powiedziałam zdanie, które zostało kompletnie mylnie ocenione, odebrane i puszczone w eter. Niestety taka jest twarz mediów. O mały włos to nas nie poróżniło.”

Tagi


Popularne newsy

Taco sprzedał 130 tysięcy biletów w pięć godzin. Raper wzbudził większe zainteresowanie niż Taylor Swift
NEWS

Taco sprzedał 130 tysięcy biletów w pięć godzin. Raper wzbudził większe zainteresowanie niż Taylor Swift

Sokół ze znakomitym wynikiem sprzedaży swojej debiutanckiej powieści. 10 tysięcy sztuk zamówionych w preorderze
NEWS

Sokół ze znakomitym wynikiem sprzedaży swojej debiutanckiej powieści. 10 tysięcy sztuk zamówionych w preorderze

Bedoes skomentował globalny sukces płyty Taco Hemingwaya
NEWS

Bedoes skomentował globalny sukces płyty Taco Hemingwaya

Tau tłumaczy, że nie zdissował Taco Hemingwaya
NEWS

Tau tłumaczy, że nie zdissował Taco Hemingwaya

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem
NEWS

Możemy zaczynać święta. Malik opublikował zdjęcie z bigosem

Producent Taco miał obawy czy nowy album „nie będzie niepotrzebnym sequelem”. „Zastanawiałem się czy nie tworzymy Titanica 2”
NEWS

Producent Taco miał obawy czy nowy album „nie będzie niepotrzebnym sequelem”. „Zastanawiałem się czy nie tworzymy Titanica 2”

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących
NEWS

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących

Polecane

CGM
Niepublikowany utwór D’Angelo „Bitch” trafił do sieci

Niepublikowany utwór D’Angelo „Bitch” trafił do sieci

Piosenka nagrana w 1996 roku uznawana jest za początek ery „Voodoo”.

37 minut temu

CGM
Pink Floyd udostępnili teledysk do „Wish You Were Here” 50 lat po premierze utworu

Pink Floyd udostępnili teledysk do „Wish You Were Here” 50 lat po prem ...

Wizualna podróż przez czas i przestrzeń

3 godziny temu

CGM
Maciej Maleńczuk wspomina Wigilię w więzieniu: „Więcej żarcia było na stole niż kiedykolwiek widziałem w domu”

Maciej Maleńczuk wspomina Wigilię w więzieniu: „Więcej żarcia było na ...

„Cela numer cztery miała suchy chleb na stole”

5 godzin temu

CGM
Queen wydali niepublikowaną piosenkę świąteczną

Queen wydali niepublikowaną piosenkę świąteczną

Piosenka została napisana przez Briana Maya

5 godzin temu

CGM
Taylor Swift przekazuje milion dolarów na American Heart Association w hołdzie dla ojca

Taylor Swift przekazuje milion dolarów na American Heart Association w ...

Hołd dla ojca po poważnej operacji serca

6 godzin temu

CGM
Diddy wnosi nową apelację w sprawie 50-miesięcznego wyroku – oskarża sędziego o rolę „trzynastego ławnika”

Diddy wnosi nową apelację w sprawie 50-miesięcznego wyroku – osk ...

Skupienie na naruszeniu ustawy Manna

6 godzin temu