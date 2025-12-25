Kayah ubolewa nad swoimi słowami o Viki Gabor: „O mały włos to nas nie poróżniło”

fot. mat. pras.
Kontrowersyjne komentarze Kayah pod adresem młodszej koleżanki, Viki Gabor, odbiły się szerokim echem w mediach. Artystka postanowiła wyjaśnić swoje słowa i przeprosić za ich niewłaściwy ton, który mógł zostać źle odebrany przez publiczność i samą wokalistkę.
Komentarze Kayah o niewykorzystanym potencjale Viki Gabor
Kayah w rozmowie z Radiem Eska przyznała, że zauważyła w Viki Gabor ogromny talent, ale jej słowa o „niewykorzystanym potencjale” i potrzebie pracy nad sobą zostały źle zinterpretowane:
„Powiedziałam, że inaczej poprowadziłabym jej karierę w danym momencie, bo z żalem stwierdziłam, że bardzo mi brakuje takich artystek na rynku. Coś tak głupiego, i o mały włos to nas nie poróżniło.”
Reakcja Viki Gabor i konsekwencje komentarzy
18-letnia Viki Gabor zdecydowała się odciąć od Kayah po gorzkich słowach starszej artystki. W wywiadach młoda wokalistka określiła komentarze Kayah jako „trochę smutne” i podkreśliła, że każdy artysta ma własną ścieżkę kariery, którą musi kształtować samodzielnie.
Próba wyjaśnienia i pojednania
Kayah podkreśliła, że jej intencją było zwrócenie uwagi na potencjał Viki Gabor, a nie krytyka:
„Chcąc zaznaczyć ogromny talent, powiedziałam zdanie, które zostało kompletnie mylnie ocenione, odebrane i puszczone w eter. Niestety taka jest twarz mediów. O mały włos to nas nie poróżniło.”