Katy Perry towarzyszy Justinowi Trudeau podczas dyplomatycznego lunchu z byłym premierem Japonii

Do sieci trafiło zdjęcie ze spotkania

2025.12.08

opublikował:

Katy Perry towarzyszy Justinowi Trudeau podczas dyplomatycznego lunchu z byłym premierem Japonii

Katy Perry pojawiła się u boku swojego partnera, byłego premiera Kanady, Justina Trudeau, podczas formalnego lunchu z byłym premierem Japonii, Fumio Kishidą, oraz jego żoną Yuko. Spotkanie odbyło się 4 grudnia i szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych.

Szczegóły spotkania dyplomatycznego

Na udostępnionym zdjęciu obie pary uśmiechają się przed świąteczną choinką. Kishida napisał (przetłumaczone z japońskiego):

„Były kanadyjski premier JustinTrudeau odwiedził Japonię ze swoją partnerką i dołączył do lunchu z moją żoną i mną.”

Były premier Japonii dodał również, że spotykali się wielokrotnie w czasie kadencji Trudeau i że cieszy się, iż przyjaźń między nimi jest kontynuowana. Z kolei Trudeau odpowiedział:

„Miło było Cię zobaczyć, Katy i ja byliśmy bardzo szczęśliwi, że mieliśmy okazję usiąść z Tobą i Yuko. Dziękuję, Fumio, za Twoją przyjaźń i ciągłe wsparcie dla międzynarodowego porządku opartego na zasadach oraz dla lepszej przyszłości dla wszystkich.”

