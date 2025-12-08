Katy Perry towarzyszy Justinowi Trudeau podczas dyplomatycznego lunchu z byłym premierem Japonii

Katy Perry pojawiła się u boku swojego partnera, byłego premiera Kanady, Justina Trudeau, podczas formalnego lunchu z byłym premierem Japonii, Fumio Kishidą, oraz jego żoną Yuko. Spotkanie odbyło się 4 grudnia i szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych.
Szczegóły spotkania dyplomatycznego
Na udostępnionym zdjęciu obie pary uśmiechają się przed świąteczną choinką. Kishida napisał (przetłumaczone z japońskiego):
„Były kanadyjski premier JustinTrudeau odwiedził Japonię ze swoją partnerką i dołączył do lunchu z moją żoną i mną.”
Były premier Japonii dodał również, że spotykali się wielokrotnie w czasie kadencji Trudeau i że cieszy się, iż przyjaźń między nimi jest kontynuowana. Z kolei Trudeau odpowiedział:
„Miło było Cię zobaczyć, Katy i ja byliśmy bardzo szczęśliwi, że mieliśmy okazję usiąść z Tobą i Yuko. Dziękuję, Fumio, za Twoją przyjaźń i ciągłe wsparcie dla międzynarodowego porządku opartego na zasadach oraz dla lepszej przyszłości dla wszystkich.”
Great to see you @kishida230. Katy and I were so glad to have the chance to sit down with you and Yuko. Thank you, Fumio, for your friendship and your continued commitment to both the international rules-based order and to a better future for everyone. https://t.co/zLEuppHNST
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 4, 2025