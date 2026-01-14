CGM

Katarzyna Cerekwicka wspomina najgorszy rok w życiu. „Strach, bezsilność i walka o przetrwanie”

Szczerość zamiast nostalgii

2026.01.14

opublikował:

Katarzyna Cerekwicka wspomina najgorszy rok w życiu. „Strach, bezsilność i walka o przetrwanie”

foto: kadr z materiału wideo

Trend #2016challenge od kilku dni podbija media społecznościowe, zachęcając internautów i celebrytów do publikowania archiwalnych zdjęć sprzed dekady. Do popularnego wyzwania dołączyła również Katarzyna Cerekwicka, jednak jej wpis znacząco różni się od większości nostalgicznych wspomnień. Piosenkarka zdecydowała się na wyjątkowo szczere wyznanie dotyczące najtrudniejszego okresu w swoim życiu.

2016 rok, który na zawsze zapadł w pamięć

Podczas gdy wiele gwiazd pokazuje beztroskie kadry sprzed lat, Cerekwicka postanowiła odsłonić drugą stronę rzeczywistości. W opublikowanym wpisie przyznała, że 2016 rok był dla niej czasem strachu, bezsilności i walki o przetrwanie, choć na zdjęciach z tamtego okresu nic nie zdradzało jej prawdziwego stanu.

To był najgorszy rok w moim życiu — choć na zdjęciach tego nie widać. Uśmiech był maską. A pod nim: strach, bezsilność i walka o przetrwanie. Prawdziwa, codzienna, cicha walka o siebie, o to, by się nie rozsypać – napisała artystka.

„Uśmiech był maską”

Wokalistka podkreśliła, że to, iż przetrwała tamten czas, było efektem ogromnej pracy nad sobą. Jak zaznaczyła, dopiero z perspektywy lat dostrzega siłę, której wówczas w sobie nie widziała.

– To, że przetrwałam, to moja ciężka praca. A to, że dziś mogę o tym mówić — to siła, której wtedy jeszcze w sobie nie widziałam – dodała.

Szczerość zamiast nostalgii

Wpis Katarzyny Cerekwickiej spotkał się z dużym odzewem ze strony fanów, którzy docenili jej szczerość i odwagę. Artystka udowodniła, że wyzwanie „2016 challenge” może być nie tylko sentymentalną podróżą w przeszłość, ale również ważnym głosem na temat zdrowia psychicznego i radzenia sobie z kryzysami.

Tagi


Popularne newsy

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku
NEWS

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku

Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowani?
NEWS

Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowani?

Raper z Atlanty skazany na 70 lat więzienia i 40 mln dolarów zadośćuczynienia
NEWS

Raper z Atlanty skazany na 70 lat więzienia i 40 mln dolarów zadośćuczynienia

TVP ma problemy z preselekcjami do Eurowizji 2026. Koncert, który ma wyłonić polskiego kandydata się nie odbędzie, bo brakuje pieniędzy?
NEWS

TVP ma problemy z preselekcjami do Eurowizji 2026. Koncert, który ma wyłonić polskiego kandydata się nie odbędzie, bo brakuje pieniędzy?

Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie
NEWS

Madison Beer ogłasza trasę THE LOCKET TOUR. Piosenkarka wystąpi w Krakowie

BMW, w którym postrzelono Tupaca od lat jest na sprzeda i od lat nie ma na nie chętnego
NEWS

BMW, w którym postrzelono Tupaca od lat jest na sprzeda i od lat nie ma na nie chętnego

Bedoes ostrzega przed gazem rozweselającym. „To plaga wśród małolatów”
NEWS

Bedoes ostrzega przed gazem rozweselającym. „To plaga wśród małolatów”

Polecane

CGM
Kurupt trafił do szpitala. Legendarny raper walczył z poważnymi problemami zdrowotnymi

Kurupt trafił do szpitala. Legendarny raper walczył z poważnymi proble ...

Raper od kilku tygodni przebywa w szpitalu

2 godziny temu

CGM
Conchita Wurst wycofuje się z Eurowizji. „To bardzo osobista decyzja”

Conchita Wurst wycofuje się z Eurowizji. „To bardzo osobista decyzja”

„Czas na zmiany”

2 godziny temu

CGM
The Voice Kids” po poważnych zmianach. W 9. edycji fotel jurorski zachowuje jedynie Cleo

The Voice Kids” po poważnych zmianach. W 9. edycji fotel jurorski zach ...

Program „The Voice Kids” już wkrótce powróci na antenę TVP

3 godziny temu

CGM
DJ Mustard schudł 54 kg. Śmierć Fredo Santany i strach przed COVID-19 były przełomem

DJ Mustard schudł 54 kg. Śmierć Fredo Santany i strach przed COVID-19 ...

Producent przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w świecie hip-hopu

3 godziny temu

CGM
Doda o Smolastym: „To jest tchórz”. Czy jeszcze zaśpiewają razem?

Doda o Smolastym: „To jest tchórz”. Czy jeszcze zaśpiewają razem?

"Ja przymykałam oko na wiele jego różnych akcji"

14 godzin temu

CGM
82-letni Julio Iglesias oskarżony o napaść seksualną. Dwie pracownice ujawniają wstrząsające szczegóły

82-letni Julio Iglesias oskarżony o napaść seksualną. Dwie pracownice ...

„Czułam się jak przedmiot, jak niewolnica”

15 godzin temu