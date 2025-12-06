Kaśka Sochacka zapowiada nowy album. Singiel „Pokoje” już dostępny

Kaśka Sochacka wraca z wyjątkową zapowiedzią albumu „Ta Druga na Bis”, który ukaże się już 12 grudnia. Artystka postanowiła raz jeszcze przyjrzeć się materiałowi z płyty „Ta Druga”, przygotowując nowe, odświeżone aranżacje swoich utworów – nagrane w formule live.

Nowe aranżacje nagrane na żywo w studiu ATM

Początkowo Sochacka planowała wydanie albumu koncertowego, jednak – jak sama przyznaje – pomysł szybko przerodził się w coś więcej. 8 października w studiu ATM, w powiększonym składzie o mini sekcję dętą oraz z nowym instrumentarium, zarejestrowano wyjątkowe, specjalnie przygotowane wersje utworów z „Tej Drugiej”.

To pierwszy tak szeroko zaaranżowany projekt live w jej karierze.

„Pokoje” – utwór, który czekał na swoją chwilę

Na tracklistę trafiła również piosenka „Pokoje” – znana części publiczności z koncertów, ale nigdy wcześniej niewydana. Utwór pierwotnie przymierzano do kilku wcześniejszych projektów, jeszcze od czasów „Cichych dni”, lecz dopiero teraz otrzymał swoją finalną, akustyczną formę.

„Pokoje” zamykają nowe wydanie jako bonus track, dopełniając emocjonalny klimat całego materiału.