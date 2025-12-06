CGM

Kaśka Sochacka zapowiada nowy album. Singiel „Pokoje” już dostępny

Nowe aranżacje nagrane na żywo

2025.12.06

opublikował:

Kaśka Sochacka zapowiada nowy album. Singiel „Pokoje” już dostępny

Kaśka Sochacka wraca z wyjątkową zapowiedzią albumu „Ta Druga na Bis”, który ukaże się już 12 grudnia. Artystka postanowiła raz jeszcze przyjrzeć się materiałowi z płyty „Ta Druga”, przygotowując nowe, odświeżone aranżacje swoich utworów – nagrane w formule live.

Nowe aranżacje nagrane na żywo w studiu ATM

Początkowo Sochacka planowała wydanie albumu koncertowego, jednak – jak sama przyznaje – pomysł szybko przerodził się w coś więcej. 8 października w studiu ATM, w powiększonym składzie o mini sekcję dętą oraz z nowym instrumentarium, zarejestrowano wyjątkowe, specjalnie przygotowane wersje utworów z „Tej Drugiej”.

To pierwszy tak szeroko zaaranżowany projekt live w jej karierze.

„Pokoje” – utwór, który czekał na swoją chwilę

Na tracklistę trafiła również piosenka „Pokoje” – znana części publiczności z koncertów, ale nigdy wcześniej niewydana. Utwór pierwotnie przymierzano do kilku wcześniejszych projektów, jeszcze od czasów „Cichych dni”, lecz dopiero teraz otrzymał swoją finalną, akustyczną formę.

„Pokoje” zamykają nowe wydanie jako bonus track, dopełniając emocjonalny klimat całego materiału.

Tagi


Popularne newsy

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu
NEWS

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”
NEWS

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”

Pięciometrowa głowa Maty z piasku stanęła pod Pałacem Kultury i Nauki
NEWS

Pięciometrowa głowa Maty z piasku stanęła pod Pałacem Kultury i Nauki

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”
NEWS

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”

Ero i Włodi ruszają w RNT Tour. Sprawdź gdzie zagrają legendy rapu
NEWS

Ero i Włodi ruszają w RNT Tour. Sprawdź gdzie zagrają legendy rapu

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu
NEWS

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu

Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes
NEWS

Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes

Polecane

CGM
Nick Cave & The Bad Seeds – premiera koncertowego albumu „Live God”

Nick Cave & The Bad Seeds – premiera koncertowego albumu „L ...

Nick Cave wystąpi na przyszłorocznym Openerze

2 godziny temu

CGM
Kult zagrał na Teneryfie bez Kazika Staszewskiego. Ten wysłał fanom specjalny film

Kult zagrał na Teneryfie bez Kazika Staszewskiego. Ten wysłał fanom sp ...

Publiczność nie zawiodła i tłumnie stawiła się na koncercie Kultu bez jego lidera

4 godziny temu

CGM
Guns N’ Roses z nowymi singlami „Atlas” i „Nothin’”

Guns N’ Roses z nowymi singlami „Atlas” i „Nothin’”

Reakcje fanów i powrót na scenę

4 godziny temu

CGM
„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – Natalisa debiutuje singlem „Ja i Moje Svki”

„Facet ma być męski, ja nie chce ku**a lady boya” – ...

W debiutanckim teledysku Natalisy pojawiła się Fagata

4 godziny temu

CGM
Michał Wiśniewski ostro o udziale Izraela w Eurowizji: „Rezygnacja Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Słowenii jest bardzo dobrą decyzją. Dosyć przymykania oczu na takie rzeczy”

Michał Wiśniewski ostro o udziale Izraela w Eurowizji: „Rezygnac ...

Apel o uniwersalny bojkot

5 godzin temu

CGM
Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o tym, że została przez niego zgwałcona od innej kobiety

Członkini zespołu stworzonego przez Diddy’ego dowiedziała się o ...

Rzekoma ofiara rapera wspomina dramatyczne wydarzenia sprzed lat

5 godzin temu