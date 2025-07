Kamil Bednarek w żałobie. „W wieku 76 lat kupił saksofon, znalazł nauczyciela i chwilę później grał ze mną utwór, który uwielbiał”

Kamil Bednarek podzielił się emocjonalnym wpisem w mediach społecznościowych. Artysta poinformował o śmierci dziadka swojej żony, który był mu niezwykle bliski.

Dziadek z pasją – „do końca pełen życia”

W poście opublikowanym na Instagramie Kamil Bednarek opisał dziadka swojej żony jako wyjątkowego człowieka. Mimo 76 lat życia, zachował młodzieńczy zapał – uczył się grać na saksofonie, jeździł motocyklem i cieszył się każdą chwilą. Jak zaznaczył muzyk, był to człowiek „wielki sercem i duchem walki”.

„Dziś pożegnaliśmy człowieka który do samego końca żył pełnią życia… w wieku 76 lat kupił saksofon znalazł nauczyciela i chwilę później grał ze mną utwór który uwielbiał …jeździł na motocyklu,uwielbiał dobre jedzonko i nawet jak się zdarzyło że czasem się pooklocilem z moją ukochana żoną ( to jej dziadek 💔)…robił kanapeczki i herbatkę i zawsze z uśmiechem był ponad wszystkim…ponad emocjami … rozmawiał o miejscach które musimy zobaczyć i jakie poduszki do saksofonu powinienem zamówić ❤️‍🩹ten człowiek był wielki …wielki sercem i wielki duchem walki !!!zawsze będę Cię takiego pamiętał dziadku !!!! Dziękuję za wszystko co dla nas zrobiłeś!!! Na zawsze w sercu !!!! 💪🐗💔” – napisał artysta.