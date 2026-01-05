Kaeyra marzy o udziale w Eurowizji. Artystka zrezygnowała z udziału w preselekcjach ze względu na udział Izraela w konkursie

Zbliżające się eurowizyjne preselekcje wzbudzają coraz większe emocje. Kaeyra, młoda wokalistka o międzynarodowym doświadczeniu, otwarcie przyznała, dlaczego nie zgłosiła się do konkursu, mimo że udział w Eurowizji od dawna był jej marzeniem.

Kim jest Kaeyra i dlaczego wzbudza zainteresowanie?

Kaeyra, czyli Karolina Baran urodziła się i wychowała w Chicago. Szerokiej publiczności dała się poznać dzięki udziałowi w amerykańskim Idolu, gdzie zwróciła uwagę jurorów i widzów swoim głosem oraz sceniczną charyzmą. W Polsce przypomniała o sobie niedawno, występując podczas „Sylwestra z Dwójką”.

Eurowizja marzeniem, ale nie w tym roku

Choć Kaeyra nie ukrywa, że chciałaby w przyszłości reprezentować Polskę na Eurowizji, w tym roku zdecydowała się nie wysyłać zgłoszenia. Powodem jest jej sprzeciw wobec decyzji organizatorów konkursu dotyczącej dopuszczenia Izraela do udziału. Artystka przyznała, że obecna sytuacja polityczna sprawia, iż nie czułaby się komfortowo, biorąc udział w wydarzeniu w takim kształcie.

„Nie zgadzam się z tym, co się dzieje”

Wokalistka podkreśliła, że jej decyzja jest świadoma i wynika z osobistych przekonań. Zaznaczyła również, że piosenki eurowizyjne są już gotowe, a rezygnacja nie oznacza porzucenia planów na przyszłość. Kaeyra pozostawia sobie otwartą drogę do startu w kolejnych edycjach konkursu, jeśli okoliczności się zmienią.

Kogo Kaeyra widzi na eurowizyjnej scenie?

Zapytana o potencjalnych reprezentantów Polski, Kaeyra wskazała m.in. Sarę James, podkreślając jej światowy potencjał, oraz Margaret, która jej zdaniem również świetnie sprawdziłaby się na eurowizyjnej scenie. Lista finalistów krajowych preselekcji ma zostać ogłoszona w połowie stycznia.