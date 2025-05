Telewidzowie uratowali Justynę Steczkowską. Po głosowaniu jury „Gaja” była trzecia od końca. Eurowizję wygrywa Austria

fot. YouTube

Eksperci nie wróżyli sukcesu – CNN oceniło Polskę nisko

Reprezentująca Polskę Justyna Steczkowska z utworem „Gaja” nie zdobyła uznania międzynarodowych dziennikarzy ani jurorów Eurowizji 2025. Jeszcze przed finałem konkursu jej szanse na sukces oceniono bardzo nisko. Znany dziennikarz CNN, Rob Pichet, umieścił polską reprezentantkę na dopiero 16. miejscu w swoim zestawieniu, zwracając uwagę na brak wyrazistości i konkurencyjność względem innych występów.

Ocena jury: Polska niemal na końcu stawki

Jeszcze surowiej występ Justyny został potraktowany przez międzynarodowe jury, które przyznało Polsce zaledwie 17 punktów, co dało 24. miejsce – jedno z najniższych w tegorocznym konkursie. Jedynie San Marino i Islandia wypadły gorzej, zdobywając odpowiednio dziewięć i zero punktów. 12 punktów od polskiego jury powędrowało do reprezentanta Szwajcarii.

Publiczność doceniła „Gaję” – awans Polski o 10 miejsc

Na szczęście dla Justyny Steczkowskiej i polskich fanów, głosowanie telewidzów przyniosło zdecydowanie lepszy rezultat. Polska zdobyła aż 139 punktów od publiczności, co pozwoliło awansować z trzeciego miejsca od końca aż na 14. pozycję w klasyfikacji końcowej.

Zwycięstwo Austrii, Polska poza czołówką

Triumfatorem Eurowizji 2025 została Austria, a na podium znalazły się również Izrael (2. miejsce) i Estonia (3. miejsce). W związku z wygraną Austrii, to właśnie ten kraj będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji.