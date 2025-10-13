Justin i Hailey Bieber pokazali zdjęcia ze wspólnego wypadku do Kanady

Justin i Hailey Bieber pokazują, czym są prawdziwe couple goals podczas romantycznego wypadu do Kanady. Para została zauważona w okolicach malowniczego Lake Louise, gdzie nie szczędzili sobie czułości – pocałunki i ciepłe gesty wprost przyciągały uwagę fanów.
Gorąca kanadyjska przygoda pary
Zakochani spędzali czas w sercu kanadyjskiej przyrody – jeziora, fauna i przepiękne widoki tworzyły idealne tło dla ich romantycznego wypadku. Hailey podzieliła się nawet uroczą fotką w kanu, dokumentując swój pobyt nad jeziorem.
Powrót do formy po medialnych spekulacjach
Wyjazd pary potwierdza, że Justin i Hailey Bieber są ze sobą szczęśliwi i na dobre odbudowali swój związek. Wcześniej w tym roku fani zaniepokoili się, gdy Hailey na jakiś czas zniknęła z widoku publicznego, a jej obrączka ślubna została zdjęta, wywołując falę spekulacji.
Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że zakochani są znów na fali – ich wspólny wyjazd do Kanady udowadnia, że miłość wciąż kwitnie, a para doskonale cieszy się swoim towarzystwem.
