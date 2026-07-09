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Julia Wieniawa i Kizo wydali wspólny utwór „LAWETA”. Kandydat na hit lata 2026?

Kizo ponownie stawia na letnie brzmienia

2026.07.09

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Kizo Julia Wieniawa 2026

Julia Wieniawa i Kizo połączyli siły. Ich wspólny singiel „LAWETA” zadebiutował 9 lipca 2026 roku i już od pierwszych godzin wzbudza duże zainteresowanie fanów. Artyści stawiają na wakacyjny klimat, chwytliwy refren i lekką, taneczną produkcję, która może podbić letnie playlisty.

„LAWETA” – nowa piosenka Julii Wieniawy i Kizo

Premiera utworu „LAWETA” odbyła się w czwartek, 9 lipca 2026 roku. Jeszcze przed debiutem Julia Wieniawa zapowiadała w mediach społecznościowych, że będzie to wakacyjny love song, idealnie wpisujący się w klimat lata.

Za produkcję singla odpowiadają GRAUX i BeMelo, natomiast autorką tekstu i współautorką kompozycji jest Julia Wieniawa.

Kizo ponownie stawia na letnie brzmienia

Kizo od lat kojarzony jest z energetycznymi utworami, które regularnie trafiają na wakacyjne playlisty. Do jego największych hitów należą między innymi:

  • „Nasze lato” z Wac Toją,
  • „Taxi”,
  • „DOLCE VITA”,
  • „HERO”,
  • „100 BPM” nagrane z Bletką.

Po zakończeniu współpracy z Bletką raper zaprezentował bardziej klasyczne brzmienie w utworach „KIEROWNIK” i „KANCLERZ”. W maju 2026 roku powrócił jednak do wakacyjnego klimatu, wydając singiel „NIE MA NAS TAM” z Natalisą.

 

Julia Wieniawa rozwija muzyczną karierę

Julia Wieniawa od kilku lat konsekwentnie rozwija swoją działalność muzyczną. Aktorka i wokalistka regularnie wydaje nowe single, a współpraca z jednym z najpopularniejszych polskich raperów to kolejny ważny krok w jej karierze.

„LAWETA” pokazuje artystkę w lekkim, letnim repertuarze, który może przypaść do gustu zarówno fanom popu, jak i muzyki klubowej.

Czy „LAWETA” zostanie hitem lata?

Kizo wielokrotnie udowadniał, że potrafi tworzyć przeboje dominujące w okresie wakacyjnym. Połączenie jego charakterystycznego stylu z wokalem Julii Wieniawy sprawia, że „LAWETA” ma szansę stać się jednym z najczęściej odtwarzanych polskich utworów tego lata.

O tym, czy singiel powtórzy sukces wcześniejszych hitów Kizo, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

 

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