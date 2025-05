Jubiler z Nowego Jorku przeprasza 50 Centa. Raper wycofuje pozew

Sprawa sądowa zakończona – raper wycofał pozew

50 Cent otrzymał publiczne przeprosiny od jubilera z Nowego Jorku, Maksuda Agadżaniego z firmy TraxNYC. Raper pozwał go za wykorzystywanie swojego imienia i wizerunku w celach marketingowych – bez żadnej zgody czy współpracy. Po oficjalnych przeprosinach, 50 Cent zdecydował się wycofać pozew sądowy.

Publiczne przeprosiny na Instagramie i witrynie sklepu

Maksud Agadjani zamieścił przeprosiny we wszystkich swoich mediach społecznościowych oraz wydrukowaną wersję oświadczenia przykleił na witrynie swojego sklepu w Nowym Jorku. W treści przeprosin przyznał się do używania imienia, wizerunku i własności intelektualnej 50 Centa do promowania podróbek słynnego krzyża noszonego przez rapera.

Jubiler nie miał żadnego powiązania z artystą

Agadjani podkreślił, że nigdy nie był oficjalnie związany z 50 Centem, ani nie miał jego pozwolenia na używanie jego ksywki. Usunął również wszystkie treści z mediów społecznościowych, które mogły sugerować, że współpracuje z raperem.

Obietnica na przyszłość – „To się nie powtórzy”

W dalszej części oświadczenia Agadjani zadeklarował, że więcej nie będzie wykorzystywać imienia ani wizerunku 50 Centa. Złożył również wyrazy szacunku dla marki artysty i wziął pełną odpowiedzialność za swoje działania, prosząc rapera i jego fanów o przebaczenie.

Koniec sporu – sprawa zamknięta

Pozew, który został złożony w październiku 2024 roku i opiewał na pięć milionów dolarów, został oficjalnie oddalony na początku tego tygodnia. W pozwie 50 Cent argumentował, że działania jubilera mogły wprowadzać klientów w błąd, sugerując autentyczność biżuterii i rzekomą współpracę z artystą.