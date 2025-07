JoJo Siwa w Warszawie – koncert w Klubie Proxima już 15 października 2025

JoJo Siwa – globalna ikona popkultury, wokalistka, aktorka i producentka – wystąpi w Warszawie w ramach swojej europejskiej trasy koncertowej Infinity Heart Tour. Fani będą mogli zobaczyć artystkę 15 października 2025 roku w Klubie Proxima. Będzie to finałowy koncert trasy, która obejmuje 18 europejskich miast.

Bilety na koncert JoJo Siwy – przedsprzedaż i sprzedaż ogólna

Nie przegap okazji, by zobaczyć JoJo Siwę na żywo w Warszawie! Oto harmonogram sprzedaży biletów:

18 lipca, godz. 12:00 – przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy

18 lipca, godz. 14:00 – przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster

21 lipca, godz. 10:00 – sprzedaż ogólna na LiveNation.pl

JoJo Siwa – nie tylko piosenkarka

JoJo Siwa to więcej niż artystka muzyczna. To fenomen popkulturowy, który łączy twórczość muzyczną z działalnością telewizyjną, biznesową i społeczną. W 2024 roku wydała energetyczny singiel „Karma”, który zdobył ponad 70 milionów streamów i zapoczątkował nowy etap w jej karierze.

W tym samym roku ukazała się jej EP-ka „Guilty Pleasure” oraz dodatkowy utwór „Iced Coffee”. W 2025 roku światło dzienne ujrzał kolejny hit – „Bulletproof”, który promuje najnowszą trasę koncertową JoJo – Infinity Heart Tour.

Infinity Heart Tour – europejskie tournée JoJo Siwy

Trasa Infinity Heart Tour 2025 obejmuje 18 europejskich miast, w tym Dublin, Glasgow, Londyn, Paryż, Kolonię oraz Warszawę. To właśnie w stolicy Polski odbędzie się wielki finał trasy – wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich fanów popu i kolorowej energii JoJo.

Kim jest JoJo Siwa?

JoJo Siwa to: wielokrotnie platynowa artystka pop, gwiazda programów Dance Moms, The Masked Singer i Big Brother UK, producentka wykonawcza i aktorka nominowana do nagrody Emmy, autorka bestsellerów, liderka w działalności charytatywnej (członkini zarządu Dancers Against Cancer), właścicielka marki, która wygenerowała setki milionów dolarów przychodu.

Z ponad 75 milionami obserwujących w mediach społecznościowych i statusem jednej z „100 najbardziej wpływowych osób na świecie” (według magazynu TIME), JoJo nadal inspiruje i zaskakuje swoją szczerością, energią i kreatywnością.