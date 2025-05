Joanna Senyszyn dissuje Sławomira Menzena: „Profity dla jego ziomków, a reszta niech skleja pi***”

Foto: Instragram @senyszynjoanna

Joanna Senyszyn, znana polityczka lewicy i kandydatka SLD, zaskoczyła opinię publiczną, prezentując diss na Sławomira Mentzena podczas streamu prowadzonego przez Kasię Babis. Tekst zarapowany podczas live’a pełny był ironii, politycznego komentarza i dosadnych porównań.

„Burdel w głowie”, czyli mocne słowa Senyszyn o Mentzenie

Podczas transmisji na żywo, Senyszyn nie szczędziła ostrych słów. Nazwała Mentzena „memem”, podkreślając jego populistyczne podejście do polityki i chaotyczny przekaz. Padło również porównanie jego sposobu myślenia do „burdelu w głowie”. Nawiązała również do innego kontrowersyjnego polityka – Dobromira Sośnierza, sugerując, że Mentzen może „jeszcze kiedyś dorośnie jak jego wyborcy”.

Polityka i rap – nowy sposób na komunikację z młodym elektoratem

Joanna Senyszyn już wcześniej dawała się poznać jako polityk, który nie boi się łamać konwenansów. Rapowy diss na Mentzena to kolejny przykład na to, że polityka i hip-hop mogą się przenikać, a forma przekazu dostosowana do młodego pokolenia może przynieść niespodziewany efekt wiralowy.

Internet reaguje – mieszanka zachwytu i krytyki

Po publikacji nagrania z rapowego występu Senyszyn, w mediach społecznościowych zawrzało. Część internautów chwali ją za odwagę, dystans i kreatywność, inni zarzucają jej próbę zdobycia rozgłosu nieprzystającą do powagi urzędu, o który się ubiega. Bez względu na opinie, Joanna Senyszyn udowodniła, że potrafi skutecznie przyciągnąć uwagę i poruszyć tematykę polityczną w nowoczesny sposób.