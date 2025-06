Jessica Alba w inspirowanym telenowelami teledysku KATSEYE

fot. mat. pras.

KATSEYE zaprezentowały „Gabrielę” – drugi singiel z nadchodzącej EP-ki „BEAUTIFUL CHAOS”, która ukaże się 27 czerwca nakładem HYBE x Geffen Records.

„Gabriela” brzmi niczym „Jolene” pokolenia Z – jest przestrogą rzuconą ukradkowym spojrzeniem, opakowaną w zachęcające do kołysania biodrami rytmy. Warto zwrócić uwagę, że Daniela zaśpiewała pierwszą zwrotkę po hiszpańsku. Producentami „Gabrieli” są Andrew Watt (Lady Gaga, Jungkook) i John Ryan (Sabrina Carpenter).

Singlowi towarzyszy zabawny teledysk, będący parodią telenoweli, nieodłącznie kojarzonych z kulturą latynoską. W klipie wystąpiła Jessica Alba, która wcieliła się w rolę wpływowej prezeski Gabriela Enterprises. Gdy managerka ogłasza, że szuka następczyni, która przejmie od niej stery w firmie, każda z członkiń KATSEYE pokazuje, że jest gotowa zrobić wszystko, by tylko wspiąć się na szczyt.

Hołd dla telenowel

Reżyserem klipu jest Andrew Thomas Huang (Björk, FKA Twigs). Premiera odbyła się na antenach MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop oraz na billboardach Paramount na Times Square.

– Nasz teledysk do „Gabrieli” jest pełen barw, energii, emocji i serca. Zanurzyłyśmy się w świecie telenowel, bo są kultowe i przesadzone w najlepszy możliwy sposób – od gry aktorskiej, po fryzury i stroje. Chciałyśmy oddać ten klimat i świetnie się przy tym bawić. Zrobiłyśmy to z miłością i naturalnie z dramą w tle. To nasz hołd dla tego gatunku – przekonują członkinie KATSEYE.