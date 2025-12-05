CGM

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu

Juras, Krzysztof Ibisz, Patricia Kazadi, Katarzyna Cichopek i inni na jednym tracku

2025.12.05

opublikował:

Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu

Świąteczna premiera Polsatu – teledysk „Święta Marzeń”

Telewizja Polsat wprowadza widzów w magiczny, świąteczny nastrój dzięki premierze nowego teledysku do piosenki „Święta Marzeń”. Utwór w nowej aranżacji i odmienionej warstwie wokalnej został zaprezentowany 5 grudnia w programie „halo tu polsat”.

Plejada gwiazd w świątecznej produkcji

W tegorocznej odsłonie teledysku wystąpili m.in.:

Paulina Sykut-Jeżyna, Tomasz Wolny, Ewa Wachowicz, Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży, Maciej Rock, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Ola Filipek, Olek Sikora, Rafał Maserak, Stefano Terrazzino, Ilona i Milena Krawczyńskie, Aneta Zając, Łukasz Płoszajski, Bożydar Iwanow, Jurek Mielewski, Łukasz „Juras” Jurkowski, Agnieszka Gozdyra, Patrycja Kazadi, Adam Zdrójkowski, Ewelina Ruckgaber, Aleksander Mackiewicz, Ela Romanowska, Wiesław Nowobilski.

Piosenka i teledysk podkreślają niepowtarzalną atmosferę świąt, rodzinną bliskość oraz wartość wspólnego spędzania czasu.

Twórcy i produkcja teledysku

Za reżyserię odpowiada Grzegorz Mołda, scenografię przygotowała Paulina Szpila, a zdjęcia wykonał Adam Piętkiewicz. Produkcję zrealizował Zespół Autopromocji Antenowej i Oprawy Telewizji Polsat, natomiast postprodukcję wykonała firma Xantus TV Sp. z o.o.. Muzykę skomponował Rafał Kulczycki (Sirens), za produkcję muzyczną odpowiada Wojciech Psiuk (Sirens), a autorką tekstu jest Daria Druzgała.

Tagi


Popularne newsy

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu
NEWS

Bojkot Eurowizji 2026: Hiszpania, Irlandia, Holandia i Słowenia wycofują się z konkursu

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia
NEWS

Rap zdominował Spotify Wrapped 2025. Mata, Pezet i Sobel na szczycie zestawienia

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie
NEWS

Prime Video ujawnia pierwsze zdjęcia z nowego serialu dokumentalnego o Dodzie

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”
NEWS

Dorota Masłowska oskarża Helenę Englert o kradzież frazy, którą idąc tropem rozumowania pisarki, sama musiała wcześniej „ukraść”

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”
NEWS

Kazik trafił do szpitala. „Dziś w nocy bliski końca drogi byłem”

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”
NEWS

Dziarma o swoim weselu: „Była kiełbasa, smalec, disco polo i bardzo wieśniackie oczepiny”

Young Leosia: „Czułam w tym roku pewną pustkę, wypalenie i ogólne zagubienie. Nie chciałam się z Wami tym dzielić”
NEWS

Young Leosia: „Czułam w tym roku pewną pustkę, wypalenie i ogólne zagubienie. Nie chciałam się z Wami tym dzielić”

Polecane

CGM
Flea powraca z solowym singlem „A Plea”

Flea powraca z solowym singlem „A Plea”

Singiel opowiada o podziałach społecznych i politycznych

2 godziny temu

CGM
Szefows klubu Lewicy broni Malika Montany

Szefows klubu Lewicy broni Malika Montany

Anna Maria Żukowska broni rapera przed krytyką

2 godziny temu

CGM
Kazik relacjonuje swój pobyt w szpitalu: „Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni”

Kazik relacjonuje swój pobyt w szpitalu: „Taki widok czeka mnie ...

Muyzk przebywa w szpitalu z powodu poważnych komplikacji po operacji

2 godziny temu

CGM
Mata i Sobel po raz drugi w karierze łączą siły w jednym numerze

Mata i Sobel po raz drugi w karierze łączą siły w jednym numerze

Mata i Sobel ponownie razem - „to nieprawda, że nie lubisz róż ;**”

2 godziny temu

CGM
Wojtek Mazolewski „Solo” – nowy album już dostępny

Wojtek Mazolewski „Solo” – nowy album już dostępny

Płyta ukazuje kontrabas w roli melodycznej, filmowej i głęboko ludzkiej,

2 godziny temu

CGM
O.S.T.R. zapowiada nowy album „404”. Osiem rzeczy, które wiemy o wydawnictwie 

O.S.T.R. zapowiada nowy album „404”. Osiem rzeczy, które wiemy o wydaw ...

Raper postawił na pełną samodzielność i konsekwentny koncept

2 godziny temu