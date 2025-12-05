Jeśli chcecie zobaczyć coś nie do odzobaczenia i usłyszeć coś do nie do odsłyszenia, odpalcie świąteczną piosenkę Polsatu

Świąteczna premiera Polsatu – teledysk „Święta Marzeń”

Telewizja Polsat wprowadza widzów w magiczny, świąteczny nastrój dzięki premierze nowego teledysku do piosenki „Święta Marzeń”. Utwór w nowej aranżacji i odmienionej warstwie wokalnej został zaprezentowany 5 grudnia w programie „halo tu polsat”.

Plejada gwiazd w świątecznej produkcji

W tegorocznej odsłonie teledysku wystąpili m.in.:



Paulina Sykut-Jeżyna, Tomasz Wolny, Ewa Wachowicz, Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży, Maciej Rock, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Ola Filipek, Olek Sikora, Rafał Maserak, Stefano Terrazzino, Ilona i Milena Krawczyńskie, Aneta Zając, Łukasz Płoszajski, Bożydar Iwanow, Jurek Mielewski, Łukasz „Juras” Jurkowski, Agnieszka Gozdyra, Patrycja Kazadi, Adam Zdrójkowski, Ewelina Ruckgaber, Aleksander Mackiewicz, Ela Romanowska, Wiesław Nowobilski.

Piosenka i teledysk podkreślają niepowtarzalną atmosferę świąt, rodzinną bliskość oraz wartość wspólnego spędzania czasu.

Twórcy i produkcja teledysku

Za reżyserię odpowiada Grzegorz Mołda, scenografię przygotowała Paulina Szpila, a zdjęcia wykonał Adam Piętkiewicz. Produkcję zrealizował Zespół Autopromocji Antenowej i Oprawy Telewizji Polsat, natomiast postprodukcję wykonała firma Xantus TV Sp. z o.o.. Muzykę skomponował Rafał Kulczycki (Sirens), za produkcję muzyczną odpowiada Wojciech Psiuk (Sirens), a autorką tekstu jest Daria Druzgała.