Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością i nałogami

Jelly Roll przeszedł niezwykłą metamorfozę.

2026.01.07

Jelly Roll zrzucił 125 kg w 5 lat. Raper opowiada o walce z otyłością i nałogami

Raper, w ciągu ostatnich pięciu lat, zrzucił aż 125 kilogramów. Teraz opowiedział o walce z otyłością, kompulsywnym jedzeniem i uzależnieniami. Jego przemiana pokazuje, że konsekwencja, terapia i zmiana nawyków mogą diametralnie odmienić życie.

Dramatyczna waga i codzienne trudności

W 2022 roku Bradley DeFord, znany jako Jelly Roll, ważył około 240 kilogramów. Jak przyznał w wywiadzie dla magazynu Men’s Health:

„Byłem więźniem własnego ciała. Otyłość paraliżowała moje życie codzienne – od podstawowych czynności po zwykłe poruszanie się. To był niekończący się smutek i złość”.

Raper opisywał problemy w codziennym funkcjonowaniu: trudności z myciem się, wsiadaniem do samochodu czy nawet podstawowym podcieraniem. Każda decyzja w jego życiu była podporządkowana wadze i ograniczeniom wynikającym z nadmiernej masy ciała.

Droga do zdrowia – bez skrótów

Jelly Roll nie szukał szybkich rozwiązań ani cudownych diet. Zamiast tego postawił na regularny trening, zdrową dietę i terapię. Efekty tej pracy są dziś widoczne nie tylko na jego sylwetce, ale także w samopoczuciu i zdrowiu psychicznym.

„Kiedy postanowiłem zerwać z kokainą, odstawiłem ją, chodziłem na mityngi, znalazłem sponsora. Gdy zrozumiałem, że jedzenie jest kolejnym nałogiem, wszystko się zmieniło. Zacząłem szukać źródła tego, dlaczego ciągle jem i po co to robię” – wyznał raper.

Przemiana Jelly Rolla nie ograniczała się jedynie do aspektu fizycznego – była także głęboką pracą nad psychiką i sposobem radzenia sobie z emocjami.

Porady Jelly Rolla dla innych

Raper ostrzega przed klasyczną pułapką wielu osób, które chcą zmienić swoje życie:

„Wielu facetów, gdy osiągnie swoją najwyższą wagę, myśli: ‘Jutro wstanę i będę inną osobą’. Chcą robić wszystko naraz: biegać, dźwigać, idealnie jeść. Stary, ja to przerobiłem. Wybierz jedną rzecz. Najlepiej jedzenie. Zobowiąż się do liczenia kalorii i makroskładników”.

Jego rady są praktyczne i oparte na własnym doświadczeniu – pokazują, że sukces w odchudzaniu wymaga cierpliwości, konsekwencji i realistycznego podejścia.

