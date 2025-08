Jelly Roll zadebiutował na gali wrestlingu efektownie powalając Logana Paula

fot. kadr z wideo

Jelly Roll zaliczył swój oficjalny debiut w ringu WWE podczas pierwszej nocy gali SummerSlam 2025, która odbyła się w sobotę na stadionie MetLife. Gwiazda country połączyła siły z Randym Ortonem w walce Drew McIntyre’em i Loganem Paulem.

Roll, który jest fanem wrestlingu, wszedł do ringu, śpiewając fragment „Voices”, utworu towarzyszącego od lat Ortonowi, po czym wspólnie ruszyli do walki. Warto dodać, że Jelly w trakcie treningów przed debiutem złamał palec u ręki, ale nie przeszkodziło mu to w rozpoczęciu starcia i wyprowadzeniu kilku pierwszych ciosów.

Ciepłe przyjęcie Jelly’ego Rolla w WWE

Artysta popisał się dwoma efektywnymi powaleniami i chokeslamem na Logaine Paulu. Wcześniej Paul rzucił Rolla na stół komentatorski, co skończyło się interwencją służb medycznych. Finalnie to jednak Paul i McIntyre cieszyli się wygraną, ale Jelly i tak zebrał pochwały po pierwszej walce, co może zwiastować jego kolejne występy w WWE.

Gospodynią gali SuperSlam 2025 jest Cardi B.