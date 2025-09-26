Jak wyglądałaby Polska, gdyby rządzili nią Avi i Kaz Bałagane?

fot. YouTube

Czy to już kampania wyborcza?? Nie, to tylko Avi i Kaz Bałagane połączyli siły we wspólnym kawałku, w którym przedstawiają swoją wizję tego, jak pod ich rządami wyglądałaby Polska. „1000+ dla hustlerów, mały ZUS, dziecioroby, menele by miały ze mną gorzej już” – nawija w pierwszej zwrotce zaproszony do kawałka Kazek.

Nowy album Aviego już za tydzień

Co proponuje Avi? „Putinem się zajmę jak skończę z Łukaszenką” – obiecuje Avi, po czym przystępuje do wyliczania: „Nadszedł już czas porozliczać: w końcu zamknę ZUS i TVP na Woronicza. Rzeczpospolita to byłoby mocarstwo, ja z cygarem tak jak Fidel Castro”.

„Monarcha” to kolejny kawałek zapowiadający album „WPR”. Premiera krążka Aviego już za tydzień.