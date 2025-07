Jak obiecał, tak zrobił – nowy album Tylera, the Creatora już dostępny

fot. kadr z wideo

Tyler, the Creator zaskoczył w weekend fanów, zapowiadając na wtorek premierę nowego albumu. „Don’t Tap the Glass” faktycznie trafiło na platformy streamingowe, przynosząc dziesięć nowych utworów. Jeden z nich – „Stop Playing With Me”” – doczekał się teledysku, który możecie już zobaczyć na youtube’owym profilu rapera.

Dzisiejsza premiera to duża niespodzianka dla fanów Tylera. W końcu od premiery „Chromakopii” nie minął jeszcze nawet rok, w dodatku raper ma za sobą intensywną koncertową promocję poprzedniego krążka, stąd fakt, iż znalazł czas na nagranie kolejnego może dziwić.

Tyler, the Creator – „Don’t Tap the Glass” – tracklista:

1. Big Poe

2. Sugar on My Tongue

3. Sucka Free

4. Mommanem

5. Stop Playing With Me

6. Ring Ring Ring

7. Don’t Tap That Glass / Tweakin’

8. Don’t You Worry Baby

9. I’ll Take Care of You

10. Tell Me What It Is