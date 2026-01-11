Iman, wdowa po Davidzie Bowiem, pokazała tatuaż z okazji 10. rocznicy śmierci artysty

Wdowa po legendarnym muzyku Davidzie Bowiem, modelka i aktorka Iman, podzieliła się nowym tatuażem inspirowanym albumem „Blackstar”, upamiętniającym 10. rocznicę śmierci Bowiego.

10 stycznia 2016 roku świat muzyki obiegła wiadomość o śmierci Bowiego po prywatnej, 18-miesięcznej walce z nowotworem. Dzień ten był tym bardziej szokujący, że choroba nie była wcześniej ujawniona, a wiadomość o śmierci artysty pojawiła się zaledwie dwa dni po premierze jego ostatniego, przełomowego albumu „Blackstar”.

Tatuaż jako hołd dla Bowiego

Tatuaż, który Iman odsłoniła na swoim przedramieniu, przedstawia pięć minimalistycznych, runicznych kształtów inspirowanych okładką albumu „Blackstar”. Układają się one w abstrakcyjny zapis słowa „BOWIE”.

Na Instagramie wdowa po artyście napisała:

„10 stycznia. Ból nie zniknął… Pozostawił po sobie kochającą, trwałą pamiątkę. #BowieForever”

Tatuaż został stworzony we współpracy z Jonathanem Barnbrookiem, długoletnim współpracownikiem Bowiego, który zaprojektował wszystkie jego okładki od albumu „Heathen” w 2002 roku. Barnbrook o „Blackstar” mówił w 2016 roku:

„Symbol Blackstar, zamiast napisu ‘Blackstar’, ma w sobie pewną ostateczność, mrok i prostotę, co odzwierciedla muzykę Bowiego.”

Wspomnienia i hołdy dla Bowiego

W czwartek, w dniu, który byłby 79. urodzinami artysty, Iman opublikowała czarno-białe zdjęcie pary z podpisem:

„Milion uczuć, tysiąc myśli, sto wspomnień… TY! Szczęśliwy Niebiański Urodzinowy Dzień.”

Córka Bowiego, Lexi, również podzieliła się własnym hołdem, publikując stare zdjęcie z ojcem. Napisała:

„Dziś wielkie 79. Wszystkiego najlepszego, tato, tęsknię za tobą!”

Jonathan Barnbrook będzie jednym z gości wydarzenia poświęconego Bowiemu, które odbędzie się w British Library 17 stycznia, pod tytułem „David Bowie In Time”. W wydarzeniu wezmą udział także Jehnny Beth i Tony Visconti.

W międzyczasie Channel 4 przygotował dokument „The Final Act”, poświęcony ostatnim latom życia Bowiego, a BBC zapowiedziało dokument „Bowie In Berlin” na 2026 rok. Dodatkowo dom rodzinny Bowiego w Bromley, w południowym Londynie, zostanie odrestaurowany i udostępniony publiczności.