Havoc z Mobb Deep ujawnia dlaczego Tupac nagrał na nich diss „Hit Em Up”

foto: mat. pras.

Podczas wywiadu w programie Drink Champs, Havoc z Mobb Deep zdradził, dlaczego 2Pac zdecydował się zaatakować ich w legendarnym diss tracku „Hit Em Up”. Raper wyjaśnił, że Tupac mógł poczuć się urażony tekstem z utworu „Survival of the Fittest”, gdzie padły słowa „Thug life, we still livin’ it”.

W tamtym czasie 2Pac udzielił wywiadu dla magazynu Vibe, w którym przyznał, że nie chce już kontynuować „thug life”. Według Havoca, Tupac odebrał to jako atak na siebie: „Pomyślał pewnie, że mówimy ‘Thug life, my wciąż to żyjemy, pieprzyć to, co on robi’.”

Najostrzejsze linie w „Hit Em Up”

W kultowym dissie 2Pac nie oszczędził Mobb Deep, kierując jedne z najbardziej brutalnych wersów w stronę Prodigy’ego:

„Mobb Deep, chcecie z nami zadzierać? / Wy młode sukinsyny / Jeden z was nie ma czasem anemii sierpowatej?”

Tragicznie, Prodigy rzeczywiście zmarł w 2017 roku na powikłania związane z tą chorobą.

Proces Keefe D w sprawie zabójstwa 2Paca

W tle historii o „Hit Em Up” wciąż toczy się proces dotyczący zabójstwa 2Paca. Keefe D, oskarżony o udział w zamordowaniu rapera w 1996 roku, przebywa obecnie w areszcie i dodatkowo został skazany na karę od 16 do 40 miesięcy więzienia za bójkę w zakładzie karnym.

Podczas rozprawy Keefe D bronił się, twierdząc, że działał w obronie własnej: „Wiem, że nie powinienem bić się w więzieniu, ale zostałem zaatakowany i tylko się broniłem.”

Argumenty obrony Keefe D

Prawnicy Keefe D złożyli wniosek o oddalenie sprawy, twierdząc, że brakuje twardych dowodów łączących go bezpośrednio z zabójstwem Tupaca Shakura. W dokumentach podkreślono, że proces jest jedną z najgłośniejszych spraw karnych ostatnich lat i że prawo Nevady nie pozwala na skazanie wyłącznie na podstawie pozasądowych zeznań.

Dziedzictwo „Hit Em Up”

Mimo upływu lat, „Hit Em Up” wciąż uchodzi za jeden z najbardziej kontrowersyjnych i agresywnych dissów w historii rapu. Najnowsze wyznania Havoca rzucają nowe światło na to, jak niewielkie nieporozumienia mogły przerodzić się w legendarny konflikt w świecie hip-hopu.