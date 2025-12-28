CGM

Harry Styles zaskoczył fanów. Opublikował balladę fortepianową z finału trasy

Utwór nosi tytuł „Forever, Forever” i trwa blisko 10 minut

2025.12.28

fot. Lillie Eiger

Harry Styles niespodziewanie udostępnił w sieci niepublikowane nagranie instrumentalnej ballady fortepianowej, którą wykonał podczas ostatniego koncertu trasy „Love On Tour” w 2023 roku. Utwór nosi tytuł „Forever, Forever” i trwa blisko 10 minut.

Nagranie z finałowego koncertu we Włoszech

Ballada została zarejestrowana w lipcu 2023 roku w RCF Arena w północnych Włoszech, podczas finałowego występu promującego album „Harry’s House”. Na zakończenie koncertu artysta usiadł samotnie przy fortepianie i wykonał nieznany wcześniej instrumentalny utwór.

Niespodziewana publikacja na YouTube

27 grudnia 2025 roku Harry Styles rozpoczął tajemnicze odliczanie w mediach społecznościowych, które zakończyło się premierą nagrania na YouTube. Film zatytułowany „Forever, Forever” pokazuje najpierw fanów przygotowujących się do koncertu przed areną, a następnie samego artystę na scenie – ubranego w złoty garnitur, grającego emocjonalną kompozycję przy fortepianie.

Na zakończenie nagrania na ekranie pojawiają się słowa: „We belong together”.

Czy to zapowiedź nowej muzyki?

Na ten moment nie wiadomo, czy publikacja oznacza początek nowego etapu wydawniczego w karierze Stylesa. Artysta nie wydał nowego albumu od 2022 roku, kiedy to „Harry’s House” przyniósł mu m.in. nagrodę Grammy za Album Roku.

Harry Styles z dala od studia, ale wciąż aktywny

W ostatnich miesiącach wokalista skupiał się głównie na życiu prywatnym i innych aktywnościach. Brał udział w maratonach – w tym w Berlinie, który ukończył w czasie poniżej trzech godzin – pojawił się także w Watykanie podczas wyboru nowego papieża. Latem zaskoczył fanów również premierą własnej linii gadżetów intymnych.

Publikacja „Forever, Forever” to pierwszy muzyczny materiał od Stylesa od dłuższego czasu i jednocześnie nostalgiczny powrót do emocji towarzyszących zakończeniu jednej z największych tras koncertowych ostatnich lat.

 

