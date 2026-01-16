Harry Styles zapowiada nowy album „KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”

Harry Styles, zdobywca nagrody GRAMMY i globalna supergwiazda popu, ogłosił premierę swojego czwartego albumu studyjnego „KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”. Album ukaże się 6 marca 2026 roku na całym świecie i będzie dostępny na wszystkich platformach streamingowych.

12 utworów pełnych energii i nastroju

Nowy album Stylesa będzie zawierał 12 utworów, łączących charakterystyczny pop, dyskotekowe brzmienia i romantyczną energię, z której artysta jest znany. Projekt ma w sobie zarówno piosenki taneczne, jak i nastrojowe ballady, które idealnie wpisują się w klimaty „pocałunków i dyskoteki”, jak określają go fani.

Produkcja i współpraca z Kid Harpoon

Producentem wykonawczym albumu jest Kid Harpoon, długoletni współpracownik Stylesa, znany z tworzenia przebojów zarówno dla niego, jak i dla innych gwiazd światowego popu. Ich współpraca gwarantuje spójne brzmienie i wyjątkową jakość produkcji muzycznej.