Halestorm ze swoim hymnem dla kobiet

fot. mat. pras.

Halestorm przedstawiają swój najnowszy singiel, ciężki, syreni śpiew zatytułowany „Rain Your Blood On Me”. Utwór rozpoczyna się od dudniącego rytmu, po którym następuje eksplodująca perkusja Arejaya Hale’a, szybkie jak błyskawica riffy Joe Hottingera i astronomiczne harmonie wokalne Lzzy Hale, a wszystko to sprowadzone na ziemię przez mroczny basowy groove Josha Smitha.

„Rain Your Blood On Me” to trzeci – po „Darkness Always Wins” i tytułowym „Everest” – numer zapowiadający najnowszy album nagrodzonej Grammy, hardrockowej formacji, który ukaże się 8 sierpnia.

Oda do kobiet

– „Rain Your Blood On Me” to nasza oda do kobiet – mówi Lzzy Hale, frontmanka Halestorm i jedyna kobieta, która wystąpiła na pożegnalnym koncercie Black Sabbath, gdzie z zespołem wykonała też nową piosenkę. – Czołganie, wspinanie, zaciskanie pięści, krzyk syren, pękające szkło – to jest nasze wojenne zawołanie. Jako kobieta, otoczona swoimi sojusznikami w osobach Arejaya, Joe i Josha, włożyłam wszystko, o co walczyłam w to dzieło. Muzyka zaczęła się od wybijanego stopą rytmu o 3 nad ranem i zaśpiewem „Rain Your Blood On Me”. Nie wiedzieliśmy, co dokładnie ten tytuł znaczy, ale wiedzieliśmy, że jest dobry. Przed południem, wiersz, który pisałam, sam zaczął nabierać kształtu i opowiadać swoją historię.

Być może nie wygramy tej wojny za naszego życia, ale możemy przekazać pałeczkę naszym córkom – dodała Hale.

Premierze płyty „Everest”, która ukaże się 8 sierpnia, towarzyszyć będzie światowa trasa, w ramach której 30 października Halestorm zagra na warszawskim Torwarze. Supportem na tym koncercie będzie Bloodywood. ​