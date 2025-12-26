CGM

Gwiazda „Stranger Things" chce nagrać piosenkę świąteczną

Millie przyznała, że jest wielką fanką klasycznych piosenek świątecznych

2025.12.26

Gwiazda „Stranger Things” chce nagrać piosenkę świąteczną

Millie Bobby Brown, znana przede wszystkim z roli Eleven w serialu Stranger Things, wyznała, że marzy o nagraniu własnej piosenki bożonarodzeniowej. W rozmowie dla Dish Podcast aktorka podzieliła się swoimi inspiracjami i pomysłami na muzykę świąteczną.

Inspiracje świąteczne Millie Bobby Brown

Millie przyznała, że jest wielką fanką klasycznych piosenek świątecznych. Wśród jej ulubionych utworów wymieniła Mariah Carey – „All I Want for Christmas Is You” oraz Ariana Grande – „Santa Tell Me” z 2014 roku. Aktorka docenia także mniej oczywiste świąteczne hity, np. piosenkę swojego teścia, Jon Bon Jovi – „Christmas Isn’t Christmas” z 2023 roku.

„Wszyscy moi ulubieni artyści mają przynajmniej jedną naprawdę dobrą piosenkę świąteczną. Uwielbiam to i chcę być częścią tej tradycji” – powiedziała z uśmiechem Millie.

Pomysł na „lekko straszną” piosenkę świąteczną

Aktorka podkreśliła, że chciałaby stworzyć utwór inspirowany jej rolą Eleven w Stranger Things.

„Właściwie to chyba muszę coś teraz zrobić. Myślę, że mogłaby to być piosenka tematycznie związana z Eleven, taka trochę straszna, świąteczna. Dam wam znać, kiedy będę na trasie promującej ten utwór” – zdradziła 21-letnia Millie.

Jej pomysł wyróżnia się nietypowym połączeniem klimatu świątecznego z lekkim dreszczykiem, co mogłoby zainteresować zarówno fanów serialu, jak i miłośników nietypowej muzyki bożonarodzeniowej.

Świąteczne przygotowania w domu Millie i Jake’a

Millie Bobby Brown i jej mąż, Jake Bongiovi, 23 lata, od początku listopada rozpoczęli dekorowanie swojego domu na Boże Narodzenie.

„Dzień po Halloween. 1 listopada. Bo ja również bardzo angażuję się w Halloween. Więc następnego dnia spuszczamy olbrzymiego szkieletora z przodu domu i stawiamy ogromną choinkę. To dla nas wielki dzień” – śmiała się Millie.

Ten sezon świąteczny będzie wyjątkowy także z powodu powiększenia rodziny – w sierpniu para ujawniła, że adoptowali córkę.

