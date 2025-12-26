Gwiazda „Stranger Things” chce nagrać piosenkę świąteczną

Millie Bobby Brown, znana przede wszystkim z roli Eleven w serialu Stranger Things, wyznała, że marzy o nagraniu własnej piosenki bożonarodzeniowej. W rozmowie dla Dish Podcast aktorka podzieliła się swoimi inspiracjami i pomysłami na muzykę świąteczną.

Inspiracje świąteczne Millie Bobby Brown

Millie przyznała, że jest wielką fanką klasycznych piosenek świątecznych. Wśród jej ulubionych utworów wymieniła Mariah Carey – „All I Want for Christmas Is You” oraz Ariana Grande – „Santa Tell Me” z 2014 roku. Aktorka docenia także mniej oczywiste świąteczne hity, np. piosenkę swojego teścia, Jon Bon Jovi – „Christmas Isn’t Christmas” z 2023 roku.

„Wszyscy moi ulubieni artyści mają przynajmniej jedną naprawdę dobrą piosenkę świąteczną. Uwielbiam to i chcę być częścią tej tradycji” – powiedziała z uśmiechem Millie.

Pomysł na „lekko straszną” piosenkę świąteczną

Aktorka podkreśliła, że chciałaby stworzyć utwór inspirowany jej rolą Eleven w Stranger Things.

„Właściwie to chyba muszę coś teraz zrobić. Myślę, że mogłaby to być piosenka tematycznie związana z Eleven, taka trochę straszna, świąteczna. Dam wam znać, kiedy będę na trasie promującej ten utwór” – zdradziła 21-letnia Millie.

Jej pomysł wyróżnia się nietypowym połączeniem klimatu świątecznego z lekkim dreszczykiem, co mogłoby zainteresować zarówno fanów serialu, jak i miłośników nietypowej muzyki bożonarodzeniowej.

Świąteczne przygotowania w domu Millie i Jake’a

Millie Bobby Brown i jej mąż, Jake Bongiovi, 23 lata, od początku listopada rozpoczęli dekorowanie swojego domu na Boże Narodzenie.

„Dzień po Halloween. 1 listopada. Bo ja również bardzo angażuję się w Halloween. Więc następnego dnia spuszczamy olbrzymiego szkieletora z przodu domu i stawiamy ogromną choinkę. To dla nas wielki dzień” – śmiała się Millie.

Ten sezon świąteczny będzie wyjątkowy także z powodu powiększenia rodziny – w sierpniu para ujawniła, że adoptowali córkę.

