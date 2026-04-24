GUZIOR zapowiada „WIDMO TOUR”. Jesienna trasa klubowa

Guzior wraca na scenę z nową energią i ogłasza jesienną trasę koncertową „WIDMO TOUR”. Raper, który od lat należy do czołówki polskiego hip-hopu, odwiedzi największe kluby w kraju, promując swój nadchodzący album „Widmo”.

„WIDMO TOUR” – daty koncertów

Trasa obejmuje pięć miast i wystartuje w październiku 2026 roku:

10.10.2026 – CK Wiatrak, Zabrze

17.10.2026 – A2, Wrocław

24.10.2026 – B90, Gdańsk

28.11.2026 – Tama, Poznań

04.12.2026 – Progresja, Warszawa

Każdy z koncertów ma być przekrojem twórczości artysty oraz zapowiedzią nowego etapu w jego karierze.

Album „Widmo” i nowy rozdział w karierze

Trasa „WIDMO TOUR” promuje piąty studyjny album rapera zatytułowany „Widmo”, którego premiera zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku. Guzior od lat buduje swoją pozycję na scenie dzięki charakterystycznemu stylowi, łączącemu mroczny klimat z melodyjnymi refrenami i mocnymi tekstami.

Jego dotychczasowe osiągnięcia obejmują milionowe wyświetlenia na YouTube, statusy złotych i platynowych płyt oraz debiut na szczytach list sprzedaży w Polsce.

Bilety na „WIDMO TOUR”

Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się w poniedziałek, 27 kwietnia o godz. 10:00 na stronie LiveNation.pl. Organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania, ponieważ koncerty Guziora regularnie wyprzedają się w szybkim tempie.

Jeden z najważniejszych raperów swojego pokolenia

Guzior ma na koncie współprace z czołowymi artystami sceny hip-hopowej, takimi jak Quebonafide, Kuban czy Słoń. Jego konsekwentna kariera sprawiła, że jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów w Polsce.