CGM

Grande Connection zapowiada sto dissów i wydaje oświadczenie: „Dajmy patusom się chwilę popodniecać”

YouTuber nazywa detektywa Maliszewskiego "bydlęciem"

2026.01.22

opublikował:

Grande Connection zapowiada sto dissów i wydaje oświadczenie: „Dajmy patusom się chwilę popodniecać”

fot. kadr z wideo

YouTuber odpowiada na zarzuty i krytykę detektywa Maliszewskiego

W związku z narastającą kontrowersją wokół filmu opublikowanego w sieci, Grande Connection wydał obszerne oświadczenie. YouTuber odnosi się do zarzutów o rzekome oszustwa i krytyki ze strony detektywa Marcina Maliszewskiego, określając go w ostrych słowach.

Projekt o zdrowiu psychicznym – „Od chodnika do gwiazd”

Grande Connection tłumaczy, że zarzuty dotyczą jego projektu edukacyjnego o zdrowiu psychicznym „Od chodnika do gwiazd”. Początkowo miało powstać dziesięć filmów, z których cztery zostały już opublikowane.

„W trakcie tworzenia projektu początkowy pomysł przerodził się w zrobienie książki, która zostanie nagrana na wideo. To bardzo czasochłonny proces, który trwa kilka lat. Jak zobaczy to jakikolwiek specjalista, nie będzie miał się do czego przyczepić” – pisze Grande Connection.

Twórca podkreśla, że proces przygotowania materiałów jest w toku i wymaga rzetelnej weryfikacji wiedzy oraz metod radzenia sobie z problemami psychicznymi.

Zaprzeczenie oszustw i zwrot pieniędzy

Grande Connection stanowczo zaprzecza, że kiedykolwiek oszukał kogokolwiek. Jak zaznacza, osobom, które domagały się zwrotu pieniędzy, środki zostały oddane, mimo strat finansowych wynikających z podatków i problemów technicznych platformy sprzedażowej.

„Nie wyobrażam sobie jak miałbym kogokolwiek oszukać. Projekt to jest »chwalebne« przedsięwzięcie. Nie chciałem wrzucać czegoś na odwal tylko być przekonanym, że każdy kto zamówił uzna to za jedną z lepszych inwestycji w swoim życiu” – dodaje YouTuber.

Grande Connection zaznacza też, że na projekt wpłynęło niecałe 20 tysięcy złotych, co stanowi jedynie ułamek całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Krytyka wobec przeciwników

YouTuber nie kryje emocji wobec osób, które jego zdaniem manipulują faktami i próbują zdyskredytować jego działania w mediach. Podkreśla, że jego projekt nie jest nastawiony na zysk, a jego celem jest pomoc społeczności:

„Najbardziej boli ich fakt, że są jeszcze ludzie, którzy nie robią wszystkiego tylko dla pieniędzy i dużo ryzykują, aby tworzyć taką rzeczywistość jaką chcą widzieć i ostrzec parę jednostek przed zejściem na złą drogę.”

Grande Connection informuje także o planach publikacji dissów – nagrał już kilkadziesiąt utworów, w planach jest sto, a dla osób wspierających projekt zostaną wydane fizyczne egzemplarze płyt.

Co dalej z aferą Grande Connection?

Sprawa wciąż wzbudza emocje wśród widzów i w mediach społecznościowych. YouTuber apeluje o spokój i dystans wobec krytyki:

„Mnie to nie dotyka, bo wiem kim jestem. Prawda wyjdzie na jaw. Tymczasem dajmy patusom się chwilę podniecać xD. Pozdrawiam widzów.”

Sytuacja będzie rozwijała się w kolejnych dniach, a fani i krytycy czekają na kolejne ruchy Grande Connection.

Tagi


Popularne newsy

Grande Connection zdemaskowany? Szokujące nagranie trafiło do sieci
NEWS

Grande Connection zdemaskowany? Szokujące nagranie trafiło do sieci

Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuację
NEWS

Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuację

Bonus RPK komentuje film z Grande Connection: „Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał że to policja”
NEWS

Bonus RPK komentuje film z Grande Connection: „Debil wpuścił detektywa do domu, bo myślał że to policja”

Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istnieje. „Zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna”
NEWS

Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istnieje. „Zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna”

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP
NEWS

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP

Julia Wieniawa: „Ilość obleśnych komentarzy jakie dostałam jest przerażająca (…) Jestem młoda kobietą, więc trzeba mnie całkowicie sprowadzić do obiektu seksualnego”
NEWS

Julia Wieniawa: „Ilość obleśnych komentarzy jakie dostałam jest przerażająca (…) Jestem młoda kobietą, więc trzeba mnie całkowicie sprowadzić do obiektu seksualnego”

Dawid Obserwator potwierdza autentyczność filmu z Grande Connection. Dzwonił do agencji detektywistycznej
NEWS

Dawid Obserwator potwierdza autentyczność filmu z Grande Connection. Dzwonił do agencji detektywistycznej

Polecane

CGM
Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć. Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko”

Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz ...

"Tede to frajer" już w sieci

4 minuty temu

CGM
Ralph Kaminski dołącza do spektaklu BEKSIŃSKI.LIVE 2026

Ralph Kaminski dołącza do spektaklu BEKSIŃSKI.LIVE 2026

Wyjątkowy artysta w kultowym projekcie multimedialnym

2 godziny temu

CGM
Choć trudno w to uwierzyć, Ten Typ Mes twierdzi, że „Tede to fraj*er” i zapowiada dwa nowe dissy o północy

Choć trudno w to uwierzyć, Ten Typ Mes twierdzi, że „Tede to fra ...

Ten Typ Mes wraca do beefu z Tede

2 godziny temu

CGM
Lady Gaga przekazała 200 tysięcy dolarów dzieciom z Warszawy. Ogromne wsparcie dla zdrowia psychicznego młodych

Lady Gaga przekazała 200 tysięcy dolarów dzieciom z Warszawy. Ogromne ...

Fundacja gwiazdy wspiera dzieci i młodzież w Polsce

5 godzin temu

CGM
Detektyw Miklaszewski o Grande Connection: „Pojawiają się nowe wątki, sprawa jest rozwojowa, to dopiero początek”

Detektyw Miklaszewski o Grande Connection: „Pojawiają się nowe w ...

Miklaszewski apeluje do osób poszkodowanych przez YouTubera

5 godzin temu

CGM
„Don’t F**k with Liroy” – film o legendzie polskiego hip-hopu od 23 stycznia na streamingach

„Don’t F**k with Liroy” – film o legendzie polskiego hip-hopu od ...

Film nie dla grzecznych widzów

13 godzin temu