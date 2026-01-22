CGM

Detektyw Miklaszewski o Grande Connection: „Pojawiają się nowe wątki, sprawa jest rozwojowa, to dopiero początek”

Miklaszewski apeluje do osób poszkodowanych przez YouTubera

2026.01.22

Detektyw zabiera głos po ujawnieniu filmu o Grande Connection

Sprawa Grande Connection nabiera coraz większego rozgłosu. Po publikacji głośnego filmu, w którym YouTuber został zdemaskowany, głos zabrał detektyw Marcin Miklaszewski. Potwierdził on oficjalnie, że faktycznie otrzymał zlecenie dotyczące odnalezienia mężczyzny posługującego się pseudonimem Grande Connection.

Wypowiedź detektywa rozwiewa wątpliwości co do autentyczności całej akcji i jasno wskazuje, że działania nie były przypadkowe ani inscenizowane.

Oficjalne potwierdzenie zlecenia

Marcin Miklaszewski przyznał, że prowadził działania operacyjne związane z tą sprawą. W swojej wypowiedzi jednoznacznie potwierdził fakt otrzymania zlecenia oraz zakres prowadzonych czynności:

„Potwierdzam. Miałem takie zlecenie jak odnalezienie mężczyzny o ksywie Grande Connection. Dodatkowo otrzymałem kilka informacji od osób, które jak twierdzą zostały oszukane przez mężczyznę o takiej ksywie.”

Detektyw zaznaczył, że zgłoszenia, które do niego trafiły, pochodzą od osób deklarujących, iż zostały poszkodowane finansowo.

Możliwe oszustwa i nowe wątki sprawy

Jak wynika z wypowiedzi Miklaszewskiego, pojawiły się informacje dotyczące potencjalnych nieprawidłowości finansowych. Chodzi między innymi o sprzedaż szkoleń, materiałów oraz zbiórki pieniężne, których przeznaczenie mogło budzić wątpliwości.

Detektyw podkreślił, że nie ma tu mowy o sporach związanych z twórczością internetową czy filmami publikowanymi przez Grande Connection, lecz o sprawach stricte finansowych. Apel do osób poszkodowanych przez Grande Connection

Marcin Miklaszewski wystosował również publiczny apel do osób, które mogą posiadać istotne informacje w tej sprawie. Zachęcił do kontaktu wszystkich, którzy czują się oszukani:

„Chciałem również poprosić osoby, do których ten film dotrze – jeśli zostałeś oszukany przez tego człowieka – i mam tu na myśli sprawy związane nie z jego filmami, tylko ze sprzedażą szkoleń czy jakichś materiałów, lub czujesz, że pieniądze, które przekazałeś na zbiórki, nie poszły na to, na co powinny, to zapraszam, bo jest to bardzo ciekawy wątek.”

Według detektywa nowe zgłoszenia mogą znacząco poszerzyć skalę sprawy i rzucić nowe światło na działalność Grande Connection.

Afera Grande Connection może mieć ciąg dalszy

Potwierdzenie zlecenia przez detektywa oraz jego apel do potencjalnych poszkodowanych sprawiają, że sprawa może wejść w zupełnie nowy etap. Jeśli kolejne osoby zgłoszą się z dowodami lub relacjami, konsekwencje dla Grande Connection mogą okazać się znacznie poważniejsze niż dotychczasowe medialne kontrowersje.

