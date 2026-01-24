Grande Connection: „Bonus kłamał, że to nie on opłacił kumpla detektywa (…) To nie jest prawilne jak współpracuje z detektywem, który jego kumpli przyłapuje z policją na produkcji mefedronu”

W sieci pojawiło się nowe oświadczenie Grande Connection, w którym przekonuje on, że to Bonus RPK wynajął prywatnego detektywa który miał go odnaleźć.

Oświadczenie dotyczące filmiku z Rutkowskim 2.0

Widzę niektórzy prawilniacy się podniecili jak nigdy. Mówią nawet o filmie bez cenzury hahaha. To dawajcie ten film, bo wtedy już będę miał wszystko co trzeba. Biedaki chyba jeszcze nie wiedzą co się dzieje, pod wpływem silnej euforii stracili zdolność do trzeźwego myślenia hahaha. Ja nigdy nie zrobiłem czegoś czego miałbym się wstydzić. Niedługo rzetelność mnóstwa ludzi zostanie zweryfikowana. Tymczasem róbcie screeny zanim będą usuwać wstawiane teraz komentarze, w których błazny się kompromitują. Jak to mówią „prawda wyjdzie na jaw”. Pozdrawiam widzów XD.

P.S.

Filmu z bonusem nie usunąłem ja, nałożyli ograniczenie regionalne po jego masowych zgłoszeniach i skargach dotyczących naruszenia prywatności. Ponadto kłamał, że to nie on opłacił kumpla detektywa, ja mam dowody że to on. Kłamał, bo to nie jest prawilne jak współpracuje z detektywem, który jego kumpli przyłapuje z policją na produkcji mefedronu. Głąby chyba nie wiedzą w jakiej branży od lat pracowałem. Można powiedzieć, że to oni sami siebie ugotowali. BYE BYE hahahah. To tyle na ten moment – napisał YouTuber.



