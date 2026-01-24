CGM

Grande Connection: „Bonus kłamał, że to nie on opłacił kumpla detektywa (…) To nie jest prawilne jak współpracuje z detektywem, który jego kumpli przyłapuje z policją na produkcji mefedronu”

YouTuber wydał nowe oświadczennie

2026.01.24

opublikował:

Grande Connection: „Bonus kłamał, że to nie on opłacił kumpla detektywa (…) To nie jest prawilne jak współpracuje z detektywem, który jego kumpli przyłapuje z policją na produkcji mefedronu”

W sieci pojawiło się nowe oświadczenie Grande Connection, w którym przekonuje on, że to Bonus RPK wynajął prywatnego detektywa który miał go odnaleźć.

Oświadczenie dotyczące filmiku z Rutkowskim 2.0

Widzę niektórzy prawilniacy się podniecili jak nigdy. Mówią nawet o filmie bez cenzury hahaha. To dawajcie ten film, bo wtedy już będę miał wszystko co trzeba. Biedaki chyba jeszcze nie wiedzą co się dzieje, pod wpływem silnej euforii stracili zdolność do trzeźwego myślenia hahaha. Ja nigdy nie zrobiłem czegoś czego miałbym się wstydzić. Niedługo rzetelność mnóstwa ludzi zostanie zweryfikowana. Tymczasem róbcie screeny zanim będą usuwać wstawiane teraz komentarze, w których błazny się kompromitują. Jak to mówią „prawda wyjdzie na jaw”. Pozdrawiam widzów XD.

P.S.

Filmu z bonusem nie usunąłem ja, nałożyli ograniczenie regionalne po jego masowych zgłoszeniach i skargach dotyczących naruszenia prywatności. Ponadto kłamał, że to nie on opłacił kumpla detektywa, ja mam dowody że to on. Kłamał, bo to nie jest prawilne jak współpracuje z detektywem, który jego kumpli przyłapuje z policją na produkcji mefedronu. Głąby chyba nie wiedzą w jakiej branży od lat pracowałem. Można powiedzieć, że to oni sami siebie ugotowali. BYE BYE hahahah. To tyle na ten moment – napisał YouTuber.


 

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć. Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko”
NEWS

Ten Typ Mes dissuje Tedego: „Nie masz hitu z Podsiadło, nie masz czym błysnąć. Dla ludzi jesteś „Drin za drinem” jak się spiją, to wszystko”

Producent Red Hot Chili Peppers: „Anthony Kiedis nie potrafi właściwie rozpoznawać wysokości dźwięku”
NEWS

Producent Red Hot Chili Peppers: „Anthony Kiedis nie potrafi właściwie rozpoznawać wysokości dźwięku”

„Koniec świata” – Kara nagrała numer z Rahimem i Fokusem
NEWS

„Koniec świata” – Kara nagrała numer z Rahimem i Fokusem

Grande Connection zapowiada sto dissów i wydaje oświadczenie: „Dajmy patusom się chwilę popodniecać”
NEWS

Grande Connection zapowiada sto dissów i wydaje oświadczenie: „Dajmy patusom się chwilę popodniecać”

Detektyw Miklaszewski o Grande Connection: „Pojawiają się nowe wątki, sprawa jest rozwojowa, to dopiero początek”
NEWS

Detektyw Miklaszewski o Grande Connection: „Pojawiają się nowe wątki, sprawa jest rozwojowa, to dopiero początek”

Gwiazda OnlyFans walczy o nocowankę z Julią Wieniawą. Wiemy do jakiej sumy zamierza licytować
NEWS

Gwiazda OnlyFans walczy o nocowankę z Julią Wieniawą. Wiemy do jakiej sumy zamierza licytować

Mes dissuje Tedego po raz drugi i zaczepia Fagatę: „Ciebie mam głęboko w chu*ju, że nie wyssie nawet Fąk”
NEWS

Mes dissuje Tedego po raz drugi i zaczepia Fagatę: „Ciebie mam głęboko w chu*ju, że nie wyssie nawet Fąk”

Polecane

CGM
Gwiazda OnlyFans walczy o nocowankę z Julią Wieniawą. Wiemy do jakiej sumy zamierza licytować

Gwiazda OnlyFans walczy o nocowankę z Julią Wieniawą. Wiemy do jakiej ...

Fantazja Leny warta jest sporo

21 godzin temu

CGM
„Chcesz tego czy nie, nie ma mnie w radiu, a słychać mnie wszędzie”. Malik Montana wraca z nowym singlem

„Chcesz tego czy nie, nie ma mnie w radiu, a słychać mnie wszędz ...

„Ay ya yay” już w sieci

21 godzin temu

CGM
Smolasty po raz pierwszy odpowiada na zarzuty Dody na temat sylwestrowego występu z IMI

Smolasty po raz pierwszy odpowiada na zarzuty Dody na temat sylwestrow ...

Kulisy współpracy Smolastego z IMI i komentarz do słów Dody

21 godzin temu

CGM
„Koniec świata” – Kara nagrała numer z Rahimem i Fokusem

„Koniec świata” – Kara nagrała numer z Rahimem i Fokusem

Kara w gronie najmocniejszych nazwisk sceny

1 dzień temu

CGM
„Przez lata używałam swojego ciała jak narzędzia”. Margaret złapała kontakt z bazą i zapowiada nowy projekt

„Przez lata używałam swojego ciała jak narzędzia”. Margare ...

Wokalista powraca z nowym projektem BODY/VOICE/MIND

1 dzień temu

CGM
Smolasty i IMI łączą siły. Do sieci trafił teledysk do „Póki mam Ciebie”

Smolasty i IMI łączą siły. Do sieci trafił teledysk do „Póki mam Ciebi ...

Za brzmienie „Póki mam Ciebie” odpowiada Jonatan

1 dzień temu