Gorillaz zapowiedzieli nowy album. Pierwszy singiel już dostępny

fot. YouTube

Od pewnego czasu wiemy, że Gorillaz pracują nad nowym albumem. Zespół zapowiadał, że wydawnictwo ukaże się w tym roku, ale wiemy już, że nie uda się dotrzymać tego terminu.

Ostatecznie krążek „The Mountain” trafi na rynek dopiero 20 marca przyszłego. Nie ma jednak tego złego, ponieważ już dziś możemy posłuchać pierwszego zapowiadającego album singla. Grupa podzieliła się z fanami utworem „The Happy Dictator” z gościnnym udziałem grupy Sparks.

Pierwsze daty koncertów

Przy okazji premiery singla poznaliśmy także daty promujących je koncertów. Wprawdzie na razie są to występy w Wielkiej Brytanii, ale nie traćmy nadziei – niewykluczone, że Gorillaz odwiedzą nas w trakcie sezonu festiwalowego.