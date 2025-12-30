Gitara Kurta Cobaina z „Smells Like Teen Spirit” trafi na aukcję. Rekordowa cena na horyzoncie

foto: Frank Micelotta

Jedna z najbardziej ikonicznych gitar w historii rocka, należąca do Kurta Cobaina, zostanie wystawiona na aukcję. Instrument, na którym lider Nirvany zagrał w legendarnym teledysku do utworu „Smells Like Teen Spirit”, pojawi się w ofercie domu aukcyjnego Christie’s w Nowym Jorku w marcu 2026 roku.

Kultowy Fender Mustang lidera Nirvany

Na aukcję trafi leworęczny Fender Competition Mustang z 1969 roku, który Kurt Cobain określał jako swoją ulubioną gitarę. Charakterystyczny instrument w kolorze turkusowym odegrał kluczową rolę w karierze zespołu Nirvana i był wykorzystywany zarówno podczas nagrań studyjnych, jak i występów scenicznych.

Gitara była używana w trakcie sesji nagraniowych do albumów „Nevermind” oraz „In Utero”, uznawanych za kamienie milowe muzyki grunge i alternatywnego rocka.

„Smells Like Teen Spirit” – teledysk, który zmienił muzykę

Fender Mustang Cobaina na zawsze zapisał się w historii dzięki teledyskowi do „Smells Like Teen Spirit”. Klip ten zgromadził ponad 2.1 miliarda wyświetleń na YouTube i został uznany przez MTV za jeden z „100 najlepszych teledysków wszech czasów”. Instrument stał się symbolem pokolenia lat 90. oraz muzycznej rewolucji, jaką zapoczątkowała Nirvana.

Gitara częścią kolekcji Jima Irsaya

Instrument pochodzi z prestiżowej The Jim Irsay Collection, jednej z najbardziej znanych kolekcji muzycznych artefaktów na świecie. Jej właścicielem jest Jim Irsay, właściciel i dyrektor generalny drużyny NFL Indianapolis Colts. Kolekcja obejmuje gitary i pamiątki należące do największych legend muzyki, takich jak John Lennon, Jimi Hendrix, Prince czy David Gilmour. Magazyn „Guitar World” określił ją mianem „największej kolekcji gitar na Ziemi”.

Rekordowa cena na horyzoncie

Gitara Kurta Cobaina została zakupiona na początku lat 90. i obecnie jest jednym z najcenniejszych eksponatów kolekcji Irsaya. Eksperci szacują, że podczas aukcji w marcu 2026 roku instrument może osiągnąć cenę od 2,5 do 5 milionów dolarów. Sprzedaż ta będzie jednocześnie początkiem serii aukcji, podczas których na rynek trafią kolejne wyjątkowe przedmioty z prywatnych zbiorów Jima Irsaya.

Wystawa dla fanów przed aukcją

Zanim gitara trafi pod młotek, będzie można zobaczyć ją na żywo. Instrument zostanie zaprezentowany w galeriach Christie’s przy Rockefeller Center, a wystawa będzie bezpłatna i otwarta dla publiczności. To wyjątkowa okazja, by z bliska obejrzeć jeden z najważniejszych symboli w historii rocka.