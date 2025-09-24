Freddie Mercury upamiętniony w rodzinnym Feltham: powstał ogród ku jego pamięci

Szukaj
2025.09.24

W Wielkiej Brytanii w wyjątkowy sposób uczczono pamięć legendarnego Freddiego Mercury’ego. W miejscowości Feltham, gdzie wokalista dorastał, powstał specjalny ogród jego pamięci. Uroczyste otwarcie odbyło się 19 września, a w wydarzeniu wzięli udział zarówno miejscowe władze, jak i dawni przyjaciele artysty, w tym gitarzysta Queen – Brian May.

Ogród pamięci Freddiego Mercury’ego

Nowo powstały ogród w Feltham został stworzony w ramach miejskiego planu rewitalizacji. W centralnym punkcie parku znajduje się ekologiczna altana, która pełni funkcję centrum spotkań dla lokalnej społeczności. W przestrzeni będą odbywać się różnorodne wydarzenia, takie jak warsztaty ogrodnicze czy wystawy artystyczne.

„Feltham Green zawsze było sercem miasta, a dziś stworzyliśmy przestrzeń, która jest bezpieczniejsza, bardziej zielona i przyjazna dla wszystkich. Ogród pamięci Freddiego Mercury’ego to odpowiedni hołd dla jednego z najbardziej ikonicznych mieszkańców Feltham” – powiedział Shantanu Rajawat z Rady Hounslow.

Feltham – miasto, w którym dorastał Freddie Mercury

Miejsce, w którym powstał ogród, nie zostało wybrane przypadkowo. Freddie Mercury mieszkał w Feltham w latach 60., a jego młodsza siostra Kashmira Bulsara również wzięła udział w uroczystości otwarcia. Brian May podkreślił, że jest dumny z uhonorowania wokalisty w ten sposób:

„To bardzo miłe, że uhonorowali Freddiego w ten sposób, jako syna tej miejscowości… Jesteśmy bardzo dumni”.

Dzięki tej inicjatywie Feltham nie tylko upamiętnia jednego z największych muzyków w historii, ale również tworzy przyjazną przestrzeń dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto.

 

