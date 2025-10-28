Francuski raper odbił rękę na 20 tysiącach płyt. Robił to przez 24 godziny bez przerwy

Rilès z Rouen znów zaskoczył fanów ekstremalnym działaniem promującym muzykę. Artysta własnoręcznie odbił swoją rękę na 20 000 egzemplarzy nowego albumu „The 25th Hour”, co zajęło mu 24 godziny i 42 minuty bez przerwy.
Każdy egzemplarz preorderowanego albumu został oznaczony odciskiem dłoni zanurzonej w czerwonej farbie. Rilès podkreślał, że każdy ślad symbolizuje wysiłek i poświęcenie wkładane w jego projekty.
Od bieżni z piłami do malowania „krwią”
To nie pierwszy raz, kiedy Rilès testuje swoje granice. Wcześniej w 2025 roku zrealizował 24-godzinny performance na bieżni, „uciekając” przed mechanicznymi ostrzami piły. Tym razem przeniósł koncept w sferę fizycznej sztuki, zostawiając trwały ślad na każdym egzemplarzu swojego albumu.
„The 25th Hour” – projekt z przesłaniem
Nowy album składa się z 25 utworów – 14 znanych z projektu Survival Mode oraz 11 nowych numerów, w tym singli „I Thought” i „Don’t Cry My Love”. Promocja albumu obejmował również 24-godzinny performance w paryskiej galerii Turenne, transmitowany na żywo w mediach społecznościowych artysty.
Rilès łączy muzykę z performansem i sztuką, oferując fanom unikalne doświadczenia i głębsze przesłania w swojej twórczości.