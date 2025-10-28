Francuski raper odbił rękę na 20 tysiącach płyt. Robił to przez 24 godziny bez przerwy

Rilès z Rouen znów zaskoczył fanów ekstremalnym działaniem promującym muzykę. Artysta własnoręcznie odbił swoją rękę na 20 000 egzemplarzy nowego albumu „The 25th Hour”, co zajęło mu 24 godziny i 42 minuty bez przerwy.

Każdy egzemplarz preorderowanego albumu został oznaczony odciskiem dłoni zanurzonej w czerwonej farbie. Rilès podkreślał, że każdy ślad symbolizuje wysiłek i poświęcenie wkładane w jego projekty.