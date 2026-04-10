Słuchacze radia RMF FM mogli przeżyć dziś w nocy niemałe zaskoczenie. W audicji pojawił się fragment premierowego utworu Dawid Podsiadło, który najprawdopodobniej zapowiada jego kolejny album.

Osoby, które akurat słuchały stacji na żywo, miały okazję usłyszeć kilkadziesiąt sekund nowej piosenki, która niespodziewanie pojawiła się na antenie i w internecie. To nietypowy sposób promocji, który natychmiast wywołał poruszenie wśród fanów artysty.

Premierowy fragment nowego utworu

Jak wynika z dostępnych informacji, zaprezentowany materiał to zapowiedź nowego singla Dawid Podsiadło. Utwór ma oficjalnie ukazać się w pełnej wersji już za tydzień.

Choć na ten moment dostępny jest jedynie krótki fragment, fani zwracają uwagę na charakterystyczne brzmienie i stylistykę, które mogą sugerować nowy kierunek muzyczny artysty.

Nietypowa premiera i reakcje fanów

Tak niespodziewana emisja w RMF FM sprawiła, że fragment szybko zaczął krążyć w sieci. Internauci analizują brzmienie utworu i próbują wyciągnąć wnioski dotyczące nadchodzącego albumu Dawid Podsiadło.

Wielu fanów podkreśla, że taka forma zapowiedzi tylko zwiększa zainteresowanie nowym materiałem i buduje napięcie przed oficjalną premierą.

Fragment nowego singla Dawid Podsiadło poleciał bez zapowiedzi o 02.05 w nocy #DawidPodsiadlo

