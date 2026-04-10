Fragment nowego singla Dawid Podsiadło poleciał bez zapowiedzi o 02.05 w nocy

Utwór ma oficjalnie ukazać się w pełnej wersji już za tydzień

2026.04.10

Foto: D. Jaroszek

Słuchacze radia RMF FM mogli przeżyć dziś w nocy niemałe zaskoczenie. W audicji pojawił się fragment premierowego utworu Dawid Podsiadło, który najprawdopodobniej zapowiada jego kolejny album.

Osoby, które akurat słuchały stacji na żywo, miały okazję usłyszeć kilkadziesiąt sekund nowej piosenki, która niespodziewanie pojawiła się na antenie i w internecie. To nietypowy sposób promocji, który natychmiast wywołał poruszenie wśród fanów artysty.

Jak wynika z dostępnych informacji, zaprezentowany materiał to zapowiedź nowego singla Dawid Podsiadło. Utwór ma oficjalnie ukazać się w pełnej wersji już za tydzień.

Choć na ten moment dostępny jest jedynie krótki fragment, fani zwracają uwagę na charakterystyczne brzmienie i stylistykę, które mogą sugerować nowy kierunek muzyczny artysty.

Tak niespodziewana emisja w RMF FM sprawiła, że fragment szybko zaczął krążyć w sieci. Internauci analizują brzmienie utworu i próbują wyciągnąć wnioski dotyczące nadchodzącego albumu Dawid Podsiadło.

Wielu fanów podkreśla, że taka forma zapowiedzi tylko zwiększa zainteresowanie nowym materiałem i buduje napięcie przed oficjalną premierą.

Fragment nowego singla Dawid Podsiadło poleciał bez zapowiedzi o 02.05 w nocy #DawidPodsiadlo

♬ original sound – CGM.PL

Popularne newsy

Apolonbia Krol Lyskacz
NEWS

Córka polskiego rapera została drugą najpiękniejszą Polką w Ameryce

Oki Bambi 2Popkillery 2025 foto @piotr_tarasewicz - @cgmpl-82
NEWS

Diss Okiego na Kinny’ego Zimmera słowo po słowie: „Nie wymienię ksywy, bo to szmato OG raper Który jak tylko Cię zobaczy, to Ci wypie*doli w japę”

Kinny Zimmer Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl
NEWS

Kinny Zimmer drugi raz dissuje Okiego. Wspomina o jego byłej, twierdzi, że Quebo pisze mu freestyle i mówi, że raper „przyj*bał się o dziewczynę”

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

Oki odpowiada na diss Kinny’ego. „Dzisiaj na Popkillery wpadaj jak Ty taki szczery”

Kinny
NEWS

Diss Kinny’ego Zimmera na Okiego słowo po słowie: „Jeża wymyśliła Ada Nowakowska, ale zapomniałeś wszystkim powiedzieć”

Kazik 2019 @piotr_tarasewicz @cgm.pl
NEWS

Kazik Staszewski wraca do feralnego koncertu. Muzyk przyznaje, że wcześniej menedżer wprowadził badanie alkomatem. „Nie było kontroli przedkoncertowej, więc zacząłem pić przed koncertami”

White 2115
NEWS

White 2115 wskazał siebie wymieniając pięciu najlepszych raperów w kraju

Polecane

CGM
Cardi B Offset McDonald's

Offset domaga się testów DNA w sprawie dziecka Cardi B ze Stefonem Dig ...

Offset chce potwierdzenia, że ostatnie dziecko Cardi B nie jest jego

5 godzin temu

CGM
Afrika Bambata

Afrika Bambaataa nie żyje. Ikona hip-hopu miała 68 lat

Był jedną z kluczowych postaci odpowiedzialnych za rozwój hip-hopu jako globalnej kultury

5 godzin temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz-2

Popkilery 2026: Najważniejsze nagrody hip-hopowe w Polsce rozdane. Tri ...

Ósma edycja prestiżowych nagród przyciągnęła czołowych artystów sceny hip-hopowej

6 godzin temu

FOTO
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Tak było za kulisami Popkillerów 2026

Zobaczcie nasze zdjęcia z backstage'u najważniejszej polskiej imprezy hip-hopowej roku

6 godzin temu

CGM
MBTM II 12112025 (508) jury

Viralowy nauczyciel w „Must Be The Music”. Disco Adamus wy ...

"Zrozumieliście coś?" – pyta Dawid Kwiatkowski

21 godzin temu

CGM
Oki Bambi 2Popkillery 2025 foto @piotr_tarasewicz - @cgmpl-82

Diss Okiego na Kinny’ego Zimmera słowo po słowie: „Nie wym ...

"Jak już tak nudzisz się, kasztanie, to ten rap sobie odpuść"

1 dzień temu