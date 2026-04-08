CGM

Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta zadebiutowała jako tancerka w teledysku K-popowej gwiazdy. Wybrano ją podczas castingu

Produkcja nie wiedziała czyją córką jest Shiloh

2026.04.08

opublikował:

Shiloh 2026

Shiloh Nouvel Jolie, 19-letnia córka Angelina Jolie i Brada Pitta, zadebiutowała jako tancerka w teledysku do utworu „What’s A Girl To Do” południowokoreańskiej artystki Dayoung z grupy WJSN.

Młoda Jolie pojawiła się w koronkowym topie i luźnych spodniach, prezentując częściowo zaplecione włosy odsłaniające rysy twarzy i podkreślając podobieństwo do matki. W teledysku Shiloh dołączała do grupy tancerzy, a w innym ujęciu pojawia się wraz z Dayoung i przyjaciółmi artystki.

Casting i przygotowania

Reprezentant Starship Entertainment ujawnił, że tancerzy wybrano podczas otwartego castingu w USA. Produkcja nie wiedziała, że Shiloh jest córką Angeliny Jolie i Brada Pitta, dopóki zdjęcia się nie zakończyły.

Shiloh od lat rozwija swoje umiejętności taneczne w Los Angeles, uczestnicząc w zajęciach w Millennium Dance Complex. Choreograf Kolanie Marks podkreślił w rozmowie z magazynem People, że Shiloh jest bardzo zaangażowana i skrupulatnie uczy się wymagających choreografii, a podczas pracy skupiają się wyłącznie na tańcu, szanując jej prywatność.

Nowe życie i niezależność

Shiloh Nouvel Jolie zrezygnowała z nazwiska Pitt w sierpniu 2024 r., w wieku 18 lat, wybierając nazwisko Jolie, aby podkreślić swoją niezależność. Matka Shiloh, Angelina Jolie, wielokrotnie podkreślała, że jej dzieci nie są zainteresowane aktorstwem i unikają życia celebrytów, traktując sztukę raczej jako formę wyrażania siebie.

Shiloh Jolie dołącza teraz do świata muzyki i tańca, pokazując swoją własną ścieżkę artystyczną niezależną od sławy rodziców.

Tagi


