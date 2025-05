Film The Weeknd okazał się wtopą

fot. mat. pras.

Wiele wskazuje na to, że film The Weeknd „Hurry Up Tomorrow” okaże się brutalną porażką. Nie dość, że produkcja nie zbiera dobrych ocen, to jeszcze nie zdołała zgromadzić dużej publiczności w kinach, przez co po premierowym weekendzie nie załapała się nawet od czołowej piątki box office’u.

Film raczej nie zarobi na siebie

Film zarobił zaledwie 3,3 miliona dolarów w nieco ponad dwóch tysiącach kin w USA, przy budżecie wynoszącym około 15 milionów dolarów. Zajął szóste miejsce w zestawieniu box office, daleko za liderem – również debiutującym na liście horrorem „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi”.

„Hurry Up Tomorrow” to uzupełnienie najnowszego albumu The Weeknd, która przedstawia fikcyjną wersję samego Kanadyjczyka – bohatera zmagającego się z bezsennością i załamaniem psychicznym.

W filmie obok Abla występują Barry Keoghan oraz Jenna Ortega. Tej ostatniej zarzucono ostatnio, że dokonuje najgorszych możliwych wyborów, przyjmując propozycje ról. „Hurry Up Tomorrow” raczej nie odwróci złej passy aktorki.