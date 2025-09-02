Fifth Harmony wracają po siedmiu latach przerwy. Camila Cabello reaguje

fot. Dimitrios Giannoudis

Po siedmiu latach przerwy Fifth Harmony niespodziewanie pojawiły się na scenie podczas koncertu Jonas Brothers w Dos Equis Pavilion w Teksasie. Grupa, która w 2018 roku ogłosiła „bezterminową przerwę”, wykonała swoje największe hity: „Worth It” i „Work From Home”.

Skład zespołu tworzą obecnie: Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui i Dinah Jane. Camila Cabello opuściła Fifth Harmony w 2016 roku, aby skupić się na solowej karierze.

Po występie członkinie grupy potwierdziły swój powrót w mediach społecznościowych pytaniem:

„Gdzie byliście 31 sierpnia 2025 roku?”

Camila Cabello wspiera dawne koleżanki

Chociaż nie pojawiła się na scenie, Camila Cabello zareagowała na wieści o powrocie zespołu, komentując ich post na Instagramie czterema serduszkami. Na razie nie wiadomo, czy dołączy do grupy ponownie.

Według doniesień The Hollywood Reporter, Fifth Harmony planują pełny comeback w 2026 roku – w czteroosobowym składzie, bez Cabello. Z okazji 10. rocznicy albumu „7/27” oraz hitu „Work From Home” mają rozpocząć nową erę z dokumentem i trasą koncertową.

Solo kariery członkiń Fifth Harmony

Od czasu zawieszenia działalności w 2018 roku każda z artystek rozwijała solowe projekty.

Normani w czerwcu ubiegłego roku wydała długo oczekiwany album „Dopamine”, który zebrał świetne recenzje. NME oceniło go na cztery gwiazdki, chwaląc za „spokój, pewność i świeże brzmienie”.

Ally Brooke, Lauren Jauregui i Dinah Jane również prowadziły solowe kariery, ale wielokrotnie podkreślały, że drzwi do ponownej współpracy nigdy nie były zamknięte.