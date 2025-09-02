Szukaj
Niespodzianka na koncercie Jonas Brothers

Fifth Harmony wracają po siedmiu latach przerwy. Camila Cabello reaguje

Po siedmiu latach przerwy Fifth Harmony niespodziewanie pojawiły się na scenie podczas koncertu Jonas Brothers w Dos Equis Pavilion w Teksasie. Grupa, która w 2018 roku ogłosiła „bezterminową przerwę”, wykonała swoje największe hity: „Worth It” i „Work From Home”.

Skład zespołu tworzą obecnie: Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui i Dinah Jane. Camila Cabello opuściła Fifth Harmony w 2016 roku, aby skupić się na solowej karierze.

Po występie członkinie grupy potwierdziły swój powrót w mediach społecznościowych pytaniem:

„Gdzie byliście 31 sierpnia 2025 roku?”

 

Camila Cabello wspiera dawne koleżanki

Chociaż nie pojawiła się na scenie, Camila Cabello zareagowała na wieści o powrocie zespołu, komentując ich post na Instagramie czterema serduszkami. Na razie nie wiadomo, czy dołączy do grupy ponownie.

Według doniesień The Hollywood Reporter, Fifth Harmony planują pełny comeback w 2026 roku – w czteroosobowym składzie, bez Cabello. Z okazji 10. rocznicy albumu „7/27” oraz hitu „Work From Home” mają rozpocząć nową erę z dokumentem i trasą koncertową.

Solo kariery członkiń Fifth Harmony

Od czasu zawieszenia działalności w 2018 roku każda z artystek rozwijała solowe projekty.

Normani w czerwcu ubiegłego roku wydała długo oczekiwany album „Dopamine”, który zebrał świetne recenzje. NME oceniło go na cztery gwiazdki, chwaląc za „spokój, pewność i świeże brzmienie”.

Ally Brooke, Lauren Jauregui i Dinah Jane również prowadziły solowe kariery, ale wielokrotnie podkreślały, że drzwi do ponownej współpracy nigdy nie były zamknięte.

 

