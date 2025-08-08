Szukaj
EP-ka Dawida Podsiadły i Kaśki Sochackiej doczekała się… książki

Wśród autorów m.in. Sylwia Chutnik, Jakub Żulczyk i Szczepan Twardoch.

2025.08.08

opublikował:

EP-ka Dawida Podsiadły i Kaśki Sochackiej doczekała się… książki

Foto: O. Sokal

Tegoroczna EP-ka Dawida Podsiadły i Kaśki Sochackiej „tylko haj. (ZORZA 2025)” nie opuszcza czołówki zestawienia najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Sukces wydawnictwa podbija naturalnie obwoźny festiwal ZORZA, w ramach którego artyści wykonują materiał na żywo. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji związanych z tym materiałem, ponieważ właśnie zapowiedziano… książkę. Dokładniej – zbiór opowiadań inspirowanych EP-ką.

„Jesienią pokażemy Wam trochę więcej jeszcze raz”

Co ta ZORZA znowu? Co my tam nawymyślaliśmy? No już mówię. Zrobiliśmy z Kaśką płytę „tylko haj.”, to już wiecie i śpiewacie razem z nami na ZORZY nawet. No to jakby tego było mało, to zainspirowani tymi piosenkami wspaniali pisarze, napisali opowiadania na podstawie tekstów tych piosenek. Zebraliśmy to wszystko razem i mamy dla Was książkę, taką prawdziwą książkę z opowiadaniami. We wrześniu książka trafi do sklepow. A dzis ruszył preorder edycji specjalnej tylko dla zorzowiczów i biuletynowiczów – specjalność tej edycji polega na tym ze poza gronem wspaniałych pisarzy i ja coś napisałem. Pierwszy raz!

Strasznie się cieszę, że możemy Wam serwować, jak to nazywamy w ZORZY „Stany skupienia”, czyli obszary inne niż tylko (świetna) muzyka na żywo.

Kto oglądał film do Bumerangu Korteza? A kto widział obrazy i instalacje na Zorzy?

Jesienią pokażemy Wam trochę więcej jeszcze raz, ale na razie nie zdradzam. Siju sun, kochani – poinformował Dawid Podsiadło.

Wśród autorów m.in. Sylwia Chutnik, Jakub Żulczyk i Szczepan Twardoch

„Każde z opowiadań jest niezależną historią, napisaną w odmiennym tonie i konwencji. Od czułych i wzruszających, przez intrygujące, po te, które łamią serce. To nowe, autorskie światy, które powstały z muzycznej inspiracji. Każdy z autorów wyszedł od emocji i historii zapisanych w mini albumie 'tylko haj.’.

W publikacji znalazły się utwory napisane przez: Szczepana Twardocha, Natalię Fiedorczuk, Sylwię Chutnik, Jula Łyskawę, Katarzynę Kubicką, Wojtka Friedmanna, Edwarda Pasewicza, Jakuba Żulczyka oraz tylko w edycji limitowanej znalazło się opowiadanie Dawida Podsiadły” – czytamy na stronie z preorderem książki.

Premiera publikacji we wrześniu.

