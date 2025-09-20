Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym filmie o raperze

Premiera filmu w kinach

Nowy dokument Kanye Westa pt. In Whose Name? trafił właśnie do kin. Produkcja Nico Ballesterosa pokazuje kulisy życia rapera w latach 2018–2024 i ujawnia jego najbardziej burzliwe momenty – od rodzinnych konfliktów po sceny za kulisami „Saturday Night Live”.

Awantura z Kris Jenner

Jednym z najbardziej komentowanych fragmentów dokumentu jest scena, w której Kanye West wdaje się w ostrą kłótnię ze swoją byłą teściową, Kris Jenner. Spór dotyczył wizerunku rapera w mediach w czasie jego hospitalizacji w 2016 roku. Kiedy Jenner próbowała przekonać, że opinia internautów nie ma znaczenia, West wybuchł krzykiem, powtarzając wielokrotnie: „To ma znaczenie!”.