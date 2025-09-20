Szukaj
CGM

Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym filmie o raperze

Do sieci trafiły dwa filmy ukazujące mocne fragmenty „In Whose Name?”

2025.09.20

opublikował:

Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym filmie o raperze

Premiera filmu w kinach

Nowy dokument Kanye Westa pt. In Whose Name? trafił właśnie do kin. Produkcja Nico Ballesterosa pokazuje kulisy życia rapera w latach 2018–2024 i ujawnia jego najbardziej burzliwe momenty – od rodzinnych konfliktów po sceny za kulisami „Saturday Night Live”.

Awantura z Kris Jenner

Jednym z najbardziej komentowanych fragmentów dokumentu jest scena, w której Kanye West wdaje się w ostrą kłótnię ze swoją byłą teściową, Kris Jenner. Spór dotyczył wizerunku rapera w mediach w czasie jego hospitalizacji w 2016 roku. Kiedy Jenner próbowała przekonać, że opinia internautów nie ma znaczenia, West wybuchł krzykiem, powtarzając wielokrotnie: „To ma znaczenie!”.

Starcie z Michaelem Che z „SNL”

Film pokazuje również kulisy występu Kanye Westa w SNL w 2018 roku, kiedy raper pojawił się w czapce MAGA Donalda Trumpa. Według dokumentu West poczuł się „szykanowany” za swoją polityczną deklarację. Jednak za kulisami został skonfrontowany przez Michaela Che, który zarzucił mu, że zawiódł społeczność i zachował się „nie fair” wobec ekipy programu. Sytuację musiał rozładować przyjaciel rapera, Consequence.

 

Powrót do przeszłości i kontrowersje

W produkcji zobaczymy także intymny powrót Kanye do rodzinnego domu w okolicach Chicago w 2021 roku. Dokument nie unika trudnych tematów – pokazuje jego kontrowersyjne wypowiedzi, w tym antysemickie komentarze, a także kulisy promocji albumu „Donda”.

„In Whose Name?” – portret pełen sprzeczności

Nico Ballesteros stworzył dokument, który ukazuje zarówno twórczą wielkość Kanye Westa, jak i jego osobiste kryzysy. In Whose Name? to film, który wzbudza emocje i odsłania nieznane kulisy życia jednego z najbardziej kontrowersyjnych artystów XXI wieku.

 

Tagi


Popularne newsy

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”
NEWS

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon
NEWS

Budda jak Belmondo – do niego także dzwoni trapfon

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny
NEWS

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”
NEWS

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły
NEWS

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy
NEWS

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą
NEWS

Ed Sheeran dotrzymał słowa. Artysta nagrał piosenkę z polskim twórcą

Polecane

CGM
Abram Montana i Wilku WDZ we wspólnym singlu „THC”

Abram Montana i Wilku WDZ we wspólnym singlu „THC”

Mocny przekaz i autentyczny klimat

19 minut temu

CGM
Miley Cyrus prezentuje „Something Beautiful (Deluxe)” z nowym singlem „Secrets”

Miley Cyrus prezentuje „Something Beautiful (Deluxe)” z nowym singlem ...

Rozszerzona edycja hitowego albumu

25 minut temu

CGM
Adele w przerwie Super Bowl? Amerykański serwis przekonuje, że wokalistka rozmawia z NFL

Adele w przerwie Super Bowl? Amerykański serwis przekonuje, że wokalis ...

To byłaby sensacja i złamanie deklaracji sprzed kilku miesięcy.

9 godzin temu

CGM
Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezetem już dostępny

Małolat wraca na scenę po kilkuletniej przerwie. Nowy singiel z Pezete ...

Poznaliśmy datę premiery nowego krążka młodszego z braci Kaplińskich.

10 godzin temu

CGM
d4vd odwołuje koncerty. Czy artysta dotrze w tym roku do Polski?

d4vd odwołuje koncerty. Czy artysta dotrze w tym roku do Polski?

Nowe doniesienia w sprawie makabrycznego znaleziska w samochodzie należącym do muzyka.

10 godzin temu