Emocjonalna kłótnia Kanye Westa z matką Kim Kardashian w najnowszym filmie o raperze

Premiera filmu w kinach
Nowy dokument Kanye Westa pt. In Whose Name? trafił właśnie do kin. Produkcja Nico Ballesterosa pokazuje kulisy życia rapera w latach 2018–2024 i ujawnia jego najbardziej burzliwe momenty – od rodzinnych konfliktów po sceny za kulisami „Saturday Night Live”.
Awantura z Kris Jenner
Jednym z najbardziej komentowanych fragmentów dokumentu jest scena, w której Kanye West wdaje się w ostrą kłótnię ze swoją byłą teściową, Kris Jenner. Spór dotyczył wizerunku rapera w mediach w czasie jego hospitalizacji w 2016 roku. Kiedy Jenner próbowała przekonać, że opinia internautów nie ma znaczenia, West wybuchł krzykiem, powtarzając wielokrotnie: „To ma znaczenie!”.
Starcie z Michaelem Che z „SNL”
Film pokazuje również kulisy występu Kanye Westa w SNL w 2018 roku, kiedy raper pojawił się w czapce MAGA Donalda Trumpa. Według dokumentu West poczuł się „szykanowany” za swoją polityczną deklarację. Jednak za kulisami został skonfrontowany przez Michaela Che, który zarzucił mu, że zawiódł społeczność i zachował się „nie fair” wobec ekipy programu. Sytuację musiał rozładować przyjaciel rapera, Consequence.
Kanye West Full SNL Rant pieced together @kanyewest pic.twitter.com/wFb4dnyzeZ
— Scott Skrt Skrt (@scott_skrt) May 25, 2025
Powrót do przeszłości i kontrowersje
W produkcji zobaczymy także intymny powrót Kanye do rodzinnego domu w okolicach Chicago w 2021 roku. Dokument nie unika trudnych tematów – pokazuje jego kontrowersyjne wypowiedzi, w tym antysemickie komentarze, a także kulisy promocji albumu „Donda”.
„In Whose Name?” – portret pełen sprzeczności
Nico Ballesteros stworzył dokument, który ukazuje zarówno twórczą wielkość Kanye Westa, jak i jego osobiste kryzysy. In Whose Name? to film, który wzbudza emocje i odsłania nieznane kulisy życia jednego z najbardziej kontrowersyjnych artystów XXI wieku.